В Уфе таксист привез подозреваемого в мошенничестве в полицию

Уфимский таксист привез пассажира в полицию, заподозрив того в работе курьером мошенников, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

В пресс-релизе ведомства говорится, что 17 ноября 89-летней пенсионерке позвонил неизвестный, представившись родственником. Он сообщил, что попал в аварию, из-за чего срочно понадобились деньги. Поверив собеседнику, потерпевшая отдала курьеру 100 тыс. руб.

Курьер, получив деньги, сел в такси. Водителем машины оказался бывший сотрудник экспертно-криминалистического центра регионального МВД Владислав Демочко. Таксист заподозрил, что пассажир является мошенником, поэтому доставил того в отдел полиции. На допросе 27-летний задержанный дал признательные показания. Он также сообщил об аналогичном преступлении в отношении 78-летней пенсионерки, у которой он тоже похитил 100 тыс. руб.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Подозреваемый находится под стражей.

Майя Иванова