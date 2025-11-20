МВД объявило в розыск брата главаря «Махонинских»

МВД России объявило в розыск Андрея Махонина — брата предполагаемого создателя ОПГ «Махонинские» (признана экстремистской организацией на территории РФ) Александра. Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства, передают «РИА Новости». По какой именно статье его разыскивают, не уточняется.

Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры к братьям Махониным 14 ноября. Принадлежащее создателям объединения имущество, оцениваемое в 2,5 млрд руб., обращено в доход государства. Суд признал организацию экстремистской. После заседания Александра задержали сотрудники ФСБ и МВД по ст. 210 УК РФ, максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы. Сейчас он находится под следствием. Ответчиками по иску являются еще 14 физических лиц и семь фирм.

По данным Генпрокуратуры, участники ОПГ придерживаются идеологии движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (признано экстремистским на территории РФ) и финансируют свою деятельность за счет вымогательств, грабежей и передела сфер экономического влияния. Организация образовалась в 90-х годах. Управляли группировкой Андрей и Александр Махонины, которые имели ряд судимостей. Ответчики по данному иску Максим Попов (телохранитель Махониных) и Александр Гирь в 2014 и 2018 годах были осуждены по делу о массовых беспорядках и экстремизме.