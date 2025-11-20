ПСБ представил первый публичный отчет об устойчивом развитии

ПСБ впервые опубликовал отчет об устойчивом развитии, отражающий вклад банка в реализацию национальных целей развития Российской Федерации и целей устойчивого развития ООН. Отчет содержит стратегию, ключевые достижения и проекты банка за 2024 год в области экологической ответственности, корпоративного управления и социальных инвестиций.

Отчет подготовлен с учетом международных стандартов GRI, а также рекомендаций Минэкономразвития России и Банка России. Независимое заверение отдельных количественных показателей в области устойчивого развития демонстрирует стремление банка к повышению качества и прозрачности раскрываемой информации. В ближайшее время отчет также пройдет процедуру общественного заверения.

«Мы продолжаем продвигать повестку устойчивого развития на федеральном и региональном уровнях, ориентируясь на достижение национальных целей развития России, последовательно усиливаем социальную составляющую в работе ПСБ. Впервые публикуя отчет об устойчивом развитии, мы делаем важный стратегический шаг – определяем принципы устойчивого развития как неотъемлемую часть нашей бизнес-модели», – сказал Рубен Бегунц, вице-президент, директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ.

В фокусе экологических проектов ПСБ – финансирование перехода к экономике замкнутого цикла, развитие экотуризма и ресурсосбережение. В частности, ПСБ принял участие в проекте по созданию комплекса переработки отходов «Алексинский комбинат» мощностью 950 т ТБО в год. Кроме того, в банке активно развивается концепция «зеленого офиса»: два офисных помещения – «Балчуг» и «Новорязанская» – сертифицированы по системе EcoPro на уровне Green.

Особое внимание ПСБ уделяет вкладу в социально-экономическое развитие страны. Банк содействует реализации проектов в области финансовой грамотности населения и бизнеса, инвестирует в образовательные программы для молодежи, запускает волонтерские инициативы, развивает спортивную инфраструктуру, создает условия для духовно-нравственного воспитания. По итогам 2024 года банк выделил более 6,4 млрд рублей на благотворительные цели.

В области корпоративного управления ПСБ следует высоким стандартам. Структура руководящего персонала сбалансирована по гендерному составу (более 54% женщин). Банк реализует комплекс мер по поддержке субъектов МСП посредством их активного вовлечения в цепочку поставок. На конец отчетного года доля закупок у субъектов МСП превысила 40%.

С полной версией отчета можно ознакомиться здесь.

