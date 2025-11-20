В Уфе экс-бухгалтера «Электроцентрмонтажа» осудили за присвоение 6 млн рублей

Октябрьский районный суд Уфы приговорил бывшего бухгалтера ООО «Электроцентрмонтаж» Ольгу Сидоренко к четырем годам колонии общего режима за присвоение 6,2 млн руб., принадлежащих компании (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Также суд взыскал сумму причиненного ущерба.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, с января по июль 2023 года подсудимая, имея доступ к счетам компании, перевела с них своей знакомой более 6,2 млн руб. Средствами, по мнению гособвинения, бухгалтер распорядилась по своему усмотрению, например, купив автомобиль Lifan.

Подсудимая признала вину. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет.

ООО «Электроцентрмонтаж», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Тарабердино Кушнаренковского района в 2013 году. Компания занимается электромонтажными работами. Владельцем является Алия Сагитова. В 2024 году при выручке 139 млн руб. чистая прибыль фирмы составила 2 млн руб.

Майя Иванова