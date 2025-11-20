Польша и Казахстан лидируют в мире по закупкам золота

По подсчетам исследовательской компании BestBrokers, проанализировавшей данные Всемирного золотого совета (WGC), активнее всего с начала года золотые запасы пополняли ЦБ Польши и Казахстана. Они закупили соответственно 67,1 т и 32,4 т этого драгметалла. Тройку лидеров замыкает Китай, ЦБ которого с начала года нарастил золотые запасы на 22,7 т.

Также в топ-10 ЦБ по закупкам золота в текущем году указаны Турция, Чехия, Камбоджа, Гана, Катар, Индия и Сербия. Аналитики отмечают рост спроса на золото на фоне роста цен на этот актив, который традиционно считается безопасным в условиях рыночной и геополитической нестабильности.

При этом некоторые страны с начала года сократили свои запасы золота. В топ-5 в мире по сокращению запасов вошли ЦБ Узбекистана, продавший 16,8 т, Сингапур (15,8 т), Индонезия (12,9 т), Россия (6,2 т) и Германия (1,3 т). В докладе отмечается, что Россия сократила свои запасы золота в 2025 году после 17 лет непрерывного пополнения запасов, продолжавшегося вплоть до 2023 года, после чего два года запасы оставались на неизменном уровне.

В топ-5 стран мира по золотым запасам в ЦБ сейчас входят США (8133 т), Германия (3350 т), Италия (2451 т), Франция (2437 т) и Россия (2329 т).

Евгений Хвостик