В Башкирии средняя сумма автокредита превысила 1,3 млн рублей

Средний размер выданных автокредитов в Башкирии в октябре составил 1,34 млн руб., что на 8,9% больше, чем годом ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Наибольшая средняя сумма кредита на покупку автомобиля зафиксирована в Москве (2,1 млн. руб.), Подмосковье (1,84 млн. руб.) и Санкт-Петербурге (1,75 млн. руб.).

За год эта сумма сильнее всего выросла в Иркутской области (на 21,7%), Оренбургской области (на 15,7%) и в Красноярском крае (на 14,4%).

В среднем по стране показатель в прошлом месяце составил 1,51 млн. руб. — на 9,5% больше, чем в октябре 2024 года.

Майя Иванова