Половина опрошенных писателей боится, что их заменит ИИ

Большинство писателей и связанных с литературным творчеством специалистов настороженно относятся к распространению искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром технологий и демократии Кембриджского университета, в рамках которого ученые поговорили почти с 400 представителями этой творческой профессии в Великобритании.

51% опрошенных писателей высказали опасение, что ИИ может полностью заменить их творчество. 85% считают, что ИИ негативно скажется на их будущих доходах, а 39% говорят, что их доходы уже пострадали от ИИ. Кроме того, 59% сообщили, что их произведения уже использовались для обучения моделей ИИ, причем практически никто (99%) из них согласия на это не давал, и никто (100%) не получил за это вознаграждения.

Исследование также показало, что 67% писателей никогда сами не использовали ИИ для творческой работы. Те же, кто использовал, применяли его возможности только для редактирования или составления плана работы над произведениями.

Принявшая участие в исследовании американо-британская писательница Трейси Шевалье, автор романа-бестселлера «Девушка с жемчужной сережкой», выразила обеспокоенность по поводу того, что «книжная индустрия, движимая стремлением к прибыли, уступит соблазну больше использовать ИИ и выпускать больше книг». Если такие книги будут дешевле в производстве, издатели «почти наверняка предпочтут» публиковать их, считает автор. А читатели предпочтут покупать такие произведения, если они будут стоить дешевле «книг ручной работы».

Алена Миклашевская