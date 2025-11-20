Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 13:21

Пермское УФАС проверяет законность размещения коммерческих указателей на дорожных знаках

Пермское УФАС начало проверку коммерческих указателей, размещенных на дорожных знаках или на одной опоре с ними. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. 

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проводится проверка тех дорожных знаков и указателей, на которых находятся «желтые таблички», указывающие расстояние или путь к магазинам, сервисам и другим коммерческим объектам. 

Подобная практика распространяется во всех регионах страны в связи с оценкой ФАС законности размещения избыточных рекламных указателей на дорожных знаках, которые могут отвлекать водителей во время движения.

В Пермском УФАС формируется практика рассмотрения подобных дел: вынесено три решения по таким конструкциям.