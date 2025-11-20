обновлено 13:21
Пермское УФАС проверяет законность размещения коммерческих указателей на дорожных знаках
Пермское УФАС начало проверку коммерческих указателей, размещенных на дорожных знаках или на одной опоре с ними. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Проводится проверка тех дорожных знаков и указателей, на которых находятся «желтые таблички», указывающие расстояние или путь к магазинам, сервисам и другим коммерческим объектам.
Подобная практика распространяется во всех регионах страны в связи с оценкой ФАС законности размещения избыточных рекламных указателей на дорожных знаках, которые могут отвлекать водителей во время движения.
В Пермском УФАС формируется практика рассмотрения подобных дел: вынесено три решения по таким конструкциям.