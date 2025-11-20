«Кузбассразрезуголь» получил наивысший уровень ESG-индекса российского бизнеса

УК «Кузбассразрезуголь» вошла в число лидеров ESG-индекса, подготовленного рейтинговым агентством НКР и медиахолдингом РБК. Эксперты изучили экологический, социальный и управленческий аспект ESG-профиля российских компаний, включив по итогам оценки угольщиков в группу наивысшего первого уровня.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

В компании отметили, что «Кузбассразрезуголь» уже четвертый год подряд находится в ESG-индексе российского бизнеса на лидирующих позициях. «Это свидетельствует о развитости и фундаментальности подходов к устойчивому развитию, которые сегодня учитываются нами при организации всех производственных и бизнес-процессов. Компания совершенствует ESG-практики, чтобы оставаться ответственным недропользователем и надежным работодателем, развивать культуру безопасного труда и укреплять экологическую ответственность, применяя для этого наилучшие доступные технологии», — подчеркнула директор по связям с общественностью и коммуникациям УК «Кузбассразрезуголь» Мария Пименова.

Методика индекса РБК и НКР разработана на основе мировых стандартов в области устойчивого развития для оценки российских компаний финансового и нефинансового сектора. Итоги публикуются ежегодно с 2022 года. Эксперты оценивают влияние деятельности бизнеса на окружающую среду, наличие общественно значимых инициатив, степень прозрачности и открытости деятельности, а также систему корпоративного управления.

В ESG-индекс 2025 года вошли 75 российских компаний и финансовых институтов. Первый уровень присвоен четырем организациям из сферы добычи полезных ископаемых, в том числе УК «Кузбассразрезуголь».

