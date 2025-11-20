В Самаре на минздрав подали в суд из-за неотремонтированного памятника архитектуры

Прокуратура обратилась в суд с иском к министерству здравоохранения Самарской области. Основанием для этого стало неудовлетворительное состояние памятника архитектуры — здания поликлиники №13. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Проверка показала, что объект культурного наследия нуждается в реставрации: требуется замена окон, дверей, а также ремонт потолка и стен. Кроме того, системы водоснабжения и теплоснабжения также должны быть обновлены.

Главврачу поликлиники внесли представление, оно было удовлетворено, но нарушения не устранили. В связи с этим контрольный орган обратился в суд. От чиновников потребовали профинансировать разработку документации и ремонт. Суд удовлетворил прокурорский иск и обязал министерство выделить необходимые средства.

Георгий Портнов