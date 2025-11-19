Игрушки нашли аудиторию

Рынок детских товаров в России уверенно растет и по итогам текущего года может прибавить 15%, полагают в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Отдельные игроки, такие как «Детский мир», фиксируют увеличение спроса, подчеркивая, что траты на детей остаются приоритетными для семейного бюджета. Основными драйверами роста рынка выступают увеличение среднего чека покупки, развитие цифровых каналов продаж и расширение ассортимента для подростковой аудитории. С подробностями — Дарья Надина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РВБ «Платформа роста» Фото: РВБ «Платформа роста»

Однако сегменты всего рынка детских товаров показывают разнонаправленную динамику. Так, например, игры и игрушки занимают долю более чем в 20%. Но в этой сфере импорт играет ведущую роль, а он по итогам прошлого года снизился на 14% и составил $1,08 млрд против $1,25 млрд в 2023 году. То есть оборот снижается, а средний чек растет за счет инфляции.

По оценкам BusinesStat, только одна из десяти игрушек на полках магазинов российского производства. Эта статистика радикально не меняется уже несколько лет, несмотря на активизацию программ господдержки отечественных производителей. Отчасти это связано со спецификой самих госпрограмм по субсидированию, говорит руководитель фабрики детских игрушек «Мякиши» Евгений Антонов: «Одна вышивальная машина может стоить порядка 10 млн руб. Сразу найти эти деньги даже через бюджетирование достаточно сложно. И когда государство часть этих расходов компенсирует, это очень сильно помогает в том, чтобы, во-первых, обновлять оборудование, а во-вторых, приобретать что-то новое. К сожалению, сейчас требования изменились, и мы теперь не можем субсидировать любое оборудование. Мы можем субсидировать только российское оборудование».

Локальные бренды конкурируют с более дешевыми игрушками, ввозимыми из Китая. И основной витриной для отечественных компаний становятся маркетплейсы. На этом фоне площадки разрабатывают B2B-программы для поддержки локальных брендов. Так, проект РВБ «Платформа роста» дает преференции российским производителям, в том числе финансирует рекламное размещение, продолжает руководитель фабрики детских игрушек «Мякиши» Евгений Антонов: «У нас есть такая игрушка — чайка. Она была размещена на многих билбордах по всей Москве. Эти билборды рассказывали и о нашей компании, в том числе через наш логотип. И продажи в моменте выросли на 400% на маркетплейсе».

По данным агентства «Infoline-Аналитика», онлайн-продажи детских товаров, за исключением одежды и обуви, прибавили за год почти 21,5% и составили 510 млрд руб., в то время как офлайн-продажи этой категории останутся на уровне прошлого года — 315 млрд руб.

Дарья Надина