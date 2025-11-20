НКО переходят к «цифре»

Добро становится технологичным. Еще в недалеком прошлом цифровой двойник некоммерческой организации или искусственный интеллект в благотворительности звучали футуристично. Теперь благодаря разработкам и их внедрению все процессы заметно ускорились. И, кажется, формируется новый язык взаимодействия между теми, кто помогает, и теми, кто нуждается в помощи. Подробности — у Анны Кулецкой.

По некоторым данным, шесть лет назад только 10% НКО считали, что они идут в ногу со временем и активно используют инновации. Такую статистику на форуме «Технологии добра» привел первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский. По его словам, сейчас все иначе:

«Сегодня 93% отвечают положительно на этот вопрос — это действительно большой прогресс. Кто-то считает, что пандемия очень сильно стимулировала использование технологий. Мне кажется, что здесь большая была работа проведена самими НКО, всеми, кто помогал, и государством. И в целом прогресс не остановить, поэтому наш фокус на пересечении благотворительности и технологий, мне кажется, востребован. Создан Президентский фонд культурных инициатив, Институт развития интернета, многие другие организации, которые непосредственно участвуют в продвижении этой повестки. В конечном счете это важный вопрос — куда технологический фокус должен быть направлен, как именно и на кого, кто может участвовать в достижении национальных целей, какие задачи могут стать приоритетными в повестке совместной работы?»

Спектр направлений деятельности НКО обширен. Среди прочего это образование, здравоохранение, культура. По данным Минэкономразвития, в конце 2024-го в стране действовало свыше 133 тыс. социально ориентированных организаций. Прирост год к году — около 3 тыс. В планах у игроков рынка активнее способствовать этому развитию, в том числе с помощью грантов, отмечает заместитель председателя правления фонда «Сколково» по работе с партнерами Алексей Паршиков:

«Рынок финтеха в России, по разным оценкам, составляет 500 млрд руб. По сути, каждый пятый рубль формируют сколковские резиденты. И, конечно же, их постоянно банки покупают. Когда мы говорим про social tech, и когда мы видим во главе этого направления опять же банк, кажется, что в ближайшие 10 лет social tech будет как финтех. Кажется, можем больше. В этом году мы запустили в фонде "Сколково" еще одну программу, поддерживаем показательное внедрение стартапов. Мы финансируем внедрение либо на территории "Сколково", либо там, где партнер скажет. Чеки мы подняли. Если LemonPie получил 7 млн руб. с этого года, у нас по 10 млн руб. чек на каждую такую компанию».

Перед отраслью стоят и вызовы. Внедрение технологий часто затратно, требует компетенций, нужно серьезно думать о безопасности и киберзащите. К тому же для НКО грядут и регуляторные изменения. Например, вместо множественных отчетов они будут подавать в Минюст единый, электронный. Некоторые из организаций обращали внимание, что часть нововведений слишком жесткая, и мысль о том, что надо перестроиться, была болезненной. А один из тезисов, который затронули участники форума «Технологии добра», звучал так: «цифра» — прекрасный повод для изменений.

Анна Кулецкая