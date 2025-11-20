Финансирование Ярославской области из федерального бюджета будет увеличено

Ярославская область получит более 71 млрд рублей из федерального бюджета в 2026-2028 годах, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Правительство Ярославской области

Ранее в проекте бюджета было предусмотрено 58 млрд руб. для Ярославской области, при очередном рассмотрении федерального бюджета региону добавили еще 13,3 млрд руб.

«Таким образом, Ярославская область получит федеральное финансирование на сумму более 71 млрд рублей: на 2026 год — 27,4, на 2027-й — 21,7, на 2028-й — 22,5 млрд руб. Соответственно, доходы и расходы регионального бюджета значительно увеличатся», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Как уточняет телеканал «ЯПервый», частью финансирования станет 9,8 млрд рублей на дороги в 2026 году, включая строительство мостового перехода через Волгу. На эти цели из федерального бюджета дополнительно выделено 3,5 млрд руб. На аэропорт «Золотое кольцо» в 2027 и 2028 годах выделят более 1,2 млрд рублей, а на развитие сельской транспортной инфраструктуры в 2028-м — 1,9 млрд.

Антон Голицын