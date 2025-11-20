В Татарстане за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 44,4%

С 10 по 16 ноября в Татарстане зарегистрировано 8,9 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, что на 44,4% выше уровня предыдущей недели, но на 34,6% ниже эпидемического порога. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

Среди циркулирующих вирусов преобладают инфекции негриппозной этиологии. Наибольший рост (85,1%) заболеваемости отмечен среди детей 7–14 лет, что связано с возвращением школьников к занятиям и холодной погодой.

Также за 46-ю неделю зарегистрировано 109 случаев COVID-19, что на 17,4% больше по сравнению с предыдущей неделей.

