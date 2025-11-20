В Госдуму внесен проект о доступе полиции к персональным данным бывших заключенных

В Госдуму внесен законопроект о доступе сотрудников правоохранительных органов к персональным данным бывших заключенных. Согласно документу, полицейские смогут использовать данные мобильных устройств и геолокации, а также платежных систем. Сейчас полиция применяет такие технологии при розыске мигрантов.

Изменения вносятся в ст. 12 закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» и ст. 11 закона «О персональных данных». Проект поправок внесли вице-спикер Петр Толстой, а также депутаты Эрнест Валена и Анатолий Выборный.

В пояснительной записке авторы указывают, что поправки упростят для полиции розыск бывших заключенных, которые не прибыли или самовольно оставили место административного надзора. Надзор осуществляется органами внутренних дел за некоторыми категориями бывших заключенных с целью предотвращения рецидива преступления. Среди мер административного надзора — запрет пребывания в определенных местах, участия в массовых мероприятиях, выезда за пределы определенной территории. Еще одной мерой надзора является обязанность отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства от одного до четырех раз в месяц.

Господин Выборный, рассказывая об инициативе в Telegram-канале, привел данные: сегодня под административным надзором находятся более 100 тыс. бывших заключенных. За девять месяцев 2025 года 7,5 тыс. поднадзорных лиц уклонились от контроля, треть из них — в розыске. Также более 56 тыс. поднадзорных лиц привлекались к ответственности за уклонение, почти 7 тыс. из них — к уголовной.

Полина Мотызлевская