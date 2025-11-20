Время работы нижегородского метро могут продлить ради поезда «Буревестник»

Время работы нижегородского метрополитена могут продлить ради ночного рейса нового поезда «Буревестник» сообщением Москва—Нижний Новгород. Об этом замдиректора Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») Владимир Тюленев сообщил на заседании комитета заксобрания Нижегородской области по транспорту.

Между Москвой и Нижним Новгородом с 3 декабря 2025 года утром, днем и вечером будут курсировать три пары двухэтажных поездов «Буревестник», напомнил господин Тюленев. «В зависимости от времени отправления поезд будет останавливаться во Владимире, Коврове или Дзержинске. Для пассажиров, прибывающих в Нижний Новгород ночным рейсом, возможно продление времени работы метро до 00:20»,— отметил Владимир Тюленев.

Сейчас вестибюль станции «Московская» рядом с железнодорожным вокзалом Нижнего Новгорода закрывается в 00:10.

Поезда «Буревестник» будут состоять минимум из 10 вагонов, включая вагон-бистро. За один рейс поезд сможет перевозить более 730 пассажиров.

Владимир Зубарев