«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слово «Коммерсант»

«Радиостанция Судного дня» за час до полудня 20 ноября выдала в эфир сообщение, в которое, среди прочего, включено слово «Коммерсант» — правда, без твердого знака.

«НЖТИ 75206 KOMMEPCAHT 9477 7037» — прозвучало в эфире в 11:04 по московскому времени. Через примерно полтора часа после публикации послания в Telegram-канале, который отслеживает сообщения станции, набралось под сотню комментариев — часть из них с шутками про издательским дом.

«Радиостанция Судного дня», УВБ-76 или «Жужжалка» — станция, которая вещает с территории России с середины 70-х годов на частоте 4625 кГц. Время от времени она передает в эфир сообщения из цифр и слов.

Официальной информации о радиостанции нет. Существуют различные конспирологические теории о ее предназначении — от управления стратегическими ядерными силами до связи с разведчиками за рубежом.