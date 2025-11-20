Челнинская УК выплатит участнику СВО 800 тысяч рублей за травму
Управляющая компания «Электротехников» из Набережных Челнов выплатит 800 тыс. руб. компенсации морального вреда участнику специальной военной операции, получившему травму. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Татарстана.
Инцидент произошел 5 января 2025 года: мужчина поскользнулся на ледяном тротуаре возле своего дома на улице Академика Королева и сломал правую большеберцовую кость. Происшествие попало на видео с камеры наблюдения. В результате травмы пострадавший получил инвалидность II группы.
Проверка прокуратуры выявила, что управляющая компания ненадлежащим образом соблюдала требования ЖКХ. В суд было направлено исковое заявление о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда.