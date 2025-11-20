Скончался бывший вице-мэр Воронежа и заслуженный строитель РФ Виктор Лунев

Бывший заместитель мэра Воронежа и заслуженный строитель России Виктор Лунев скончался в возрасте 87 лет. Соболезнования его родным и близким выразила городская администрация.

Фото: мэрия Воронежа

Виктор Лунев родился в Воронеже в 1937 году. В 1959-м окончил строительный факультет Воронежского инженерно-строительного института (ныне — Воронежский государственный технический университет). С 1982 года работал заместителем начальника Воронежского территориального управления строительства Министерства строительства СССР. С 1994-го по 2004 год господин Лунев занимал в воронежской администрации должности заместителя главы, его консультанта, а также начальника секретариата. В 1995-м получил звание заслуженного строителя РФ, в 1998-м — почетного строителя России. Виктор Лунев участвовал в строительстве многих объектов города: драмтеатра, областной больницы, больницы скорой медицинской помощи, нескольких родильных домов, площади Победы, учебных корпусов ВГТУ. Кроме того, он участвовал в создании Воронежского водохранилища.

Кабира Гасанова