Главе СКР доложат о нарушении природоохранного законодательства в Волгограде

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов в соответствии с поручением главы СК РФ Александра Бастрыкина доложит о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту нарушения природоохранного законодательства в хуторе Овражный. Об этом сообщает информационный центр СКР.

О нарушении природоохранного законодательства в хуторе Овражный граждане ранее рассказали господину Бастрыкину в видеообращении. С их слов, в течение 20 лет недалеко от жилых домов и лесного массива функционирует полигон для хранения твердых бытовых отходов. Там, как отметили авторы обращения, то и дело фиксируются возгорания. Из-за этого в атмосферу попадают токсичные вещества, загрязнены почва и река Мокрая Мечетка, которая впадает в Волгу.

Граждане неоднократно обращались по указанной проблеме в различные инстанции, но безрезультатно. Ситуация освещалась в соцсети. Следственные органы регионального подразделения СКР возбудили по данному факту уголовное дело.

Павел Фролов