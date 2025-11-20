Режим АвтоУСН в Нижегородской области введут не ранее 2027 года

В Нижегородской области экспериментальный налоговый режим — АвтоУСН — введут не ранее 2027 года. Об этом губернатор Глеб Никитин заявил на встрече с нижегородским бизнесом, отвечая на вопрос исполнительного директора реготделения «Опоры России» Татьяны Железновой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Она сообщила, что от предпринимателей регулярно поступают обращения о внедрении АвтоУСН: «Этот вопрос становится еще актуальней из-за грядущих налоговых изменений. Поэтому просим рассмотреть возможность введения АвтоУСН в Нижегородской области».

По словам Глеба Никитина, региональные власти пока наблюдают за теми регионами, где внедряется режим АвтоУСН: «Мы видим, что его востребованность достаточно низкая. Платежи по ней были в пределах нескольких миллионов рублей. Мы занимается мониторингом и планируем принять решение по итогам эксперимента»,— отметил глава региона.

Изначально региональные власти планировали вводить режим АвтоУСН в 2028 году.

«С учетом изменяющейся налоговой системы мы в 2026 году году посмотрим, как будет развиваться ситуация в других региона и как будет востребованность и приме решение в 2026 году. До этого на такую систему мы переходить не планируем»,— сообщил губернатор.

Как писал «Ъ», АвтоУСН — это экспериментальный режим налогообложения. При таком режиме предпринимателям не нужно предоставлять декларации по УСН, расчет 6-НДФЛ, справки о доходах и суммах налога физических лиц и другой отчетности. Доходы и расходы предпринимателя будут фиксироваться с помощью контрольно-кассовой техники, банков и личного кабинета налогоплательщика. Сумму налога рассчитывают налоговые органы. Ставки по спецрежиму выше обычной УСН: на доходы на составляет 8%, на доходы минус расходы — 20%.

Перейти на АвтоУСН могут компании и предприниматели с численностью персонала до 5 человек, доходом до 60 млн руб. в год и остаточной стоимостью основных средств до 150 млн руб.

Андрей Репин