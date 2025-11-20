ГЖД планирует построить транспортно-пересадочный узел в Сормове
Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») планирует построить транспортно-пересадочный узел в районе платформы Сормовская, где появится новая станция нижегородского метрополитена. Об этом замначальника ГЖД Владимир Тюленев сообщил на заседании комитета областного заксобрания по транспорту.
Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ
Господин Тюленев отметил, что появление ТПУ позволит создать принципиально новую логистическую цепочку «поезд-городская электричка-метрополитен». «Это кардинально изменит транспортную доступность северо-запада нижегородской агломерации. Жители Балахны смогут добраться до станции метро “Сормовская” за 30 минут, а участок железной дороги от станции станет продолжением наземного метро», — уточнил замначальника магистрали.
Как писал «Ъ-Приволжье», станция «Сормовская» появится на улице Станционная. Контракт на строительство заключен в августе 2022 года и оценивается в 19,4 млрд руб. Положительные заключения экспертиз на проект продления Сормовско-Мещерской линии планируется получить до конца 2025 года.