В «Локомотиве» опровергли слухи об уходе Боба Хартли
В хоккейном клубе «Локомотив» опровергли слухи о возможном уходе с поста главного тренера Боба Хартли. Информацию в клубе предоставили «Ъ-Ярославль».
Боб Хартли
Фото: ХК «Локомотив»
Сведения о возможном уходе наставника железнодорожников появились в ряде профильных СМИ со ссылкой на Telegram-каналы. «Матч-ТВ» приводит слова генерального менеджера клуба Юрия Лукина, который назвал появившиеся сведения «глупостью».
В настоящий момент «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции КХЛ.