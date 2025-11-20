Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В «Локомотиве» опровергли слухи об уходе Боба Хартли

В хоккейном клубе «Локомотив» опровергли слухи о возможном уходе с поста главного тренера Боба Хартли. Информацию в клубе предоставили «Ъ-Ярославль».

Фото: ХК «Локомотив»

Сведения о возможном уходе наставника железнодорожников появились в ряде профильных СМИ со ссылкой на Telegram-каналы. «Матч-ТВ» приводит слова генерального менеджера клуба Юрия Лукина, который назвал появившиеся сведения «глупостью».

В настоящий момент «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции КХЛ.

Антон Голицын

