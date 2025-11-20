Астраханец попал под следствие за обман родителей погибшего участника СВО

В Астраханской области следствие возбудило в отношении местного жителя 1994 года рождения уголовное дело о мошенничестве в отношении родителей погибшего участника СВО (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, супругам выплатили денежные средства в связи с гибелью сына в зоне СВО. Часть полученной суммы они решили потратить на неотложные ремонтные работы по утеплению дома.

Действовавший от имени индивидуального предпринимателя фигурант заключил с супружеской парой договор подряда, в рамках которого предстояло выполнить отделку внешних стен жилого дома за сумму более 600 тыс. руб. Когда он получил свыше 430 тыс. руб., потратил их на личные нужды. Выполнять обещанное он не собирался.

Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Его задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фигурант в полном объеме возместил причиненный супругам ущерб. Начальник астраханского следственного управления Ибрагим Могушков поставил ход расследования уголовного дела на особый контроль.

Павел Фролов