Уголовное дело об истязании детей в детсаду возбудили в Павлове

Уголовное дело об истязании (ст. 117 УК РФ) возбуждено после появления в СМИ сюжета о противоправных действиях сотрудников детского сада в городе Павлово Нижегородской области. Руководителю регионального управления СУ СКР Айрату Ахметшину поручено доложить о ходе расследования председателю СКР Александру Бастрыкину, сообщили в ведомстве 20 ноября.

О конкретных подозреваемых по делу не сообщается.

Ранее в телепрограмме «Кстати» вышел сюжет о том, что воспитатели ясельной группы детсада №25 оскорбляют детей, в том числе нецензурно. Журналистам пожаловалась мама одного из воспитанников. Она рассказала, что ребенок начал впадать в истерику при виде детсада и воспитателя. После этого ребенку положили с собой диктофон, прослушав записи которого и узнали о происходящем в группе.

Родители пожаловались заведующей учреждения и в управление образования Павловского округа, там пообещали провести служебные проверки. Однако мама воспитанника считает, что реального наказания из-за этих проверок никто бы не понес.

Галина Шамберина