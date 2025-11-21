Екатерининская Ассамблея в лицах и деталях

В этом году Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей проводит Екатерининскую Ассамблею в 15-й раз. Ежегодно в мероприятии участвуют знаковые люди — федеральные и региональные политики, влиятельные бизнесмены и меценаты, видные деятели искусства. За 14 лет они собрали более 880 млн руб. на благотворительные проекты и помогли тысячам людей. Так, из локальной инициативы Екатерининская Ассамблея превратилась в одно из самых крупных благотворительных мероприятий страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первая Екатерининская Ассамблея прошла в 2011 году Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей В 2024 году за 5 млн руб. на аукционе был продан нобор шахмат ручной работы "Русь великая" Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Девиз Ассамблеи - "Помогать легко" Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Дмитрий Пумпянский в 2023 году стал обладателем масштабной скульптуры "Похищение Европы", стоимостью 25 млн. руб Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Президент группы "Синара" Михаил Ходоровский Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Ежегодно в Екатерининской Ассамблее принимают участие политики, бизнесмены и деятели культуры Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Основатель "Сима-Ленда" Андрей Симановский неоднократно становился самым щедрым благотворителем Ассамблеи В 2024 году актриса Юлия Пересильд выставила на аукцион вещи, побывавшие в космосе Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Для участников Ассамблеи предусмотрены интерактивные зоны Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Традиционно на благотворительном вечере выступают звезды российской эстрады и творческие коллективы Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Генеральный директор PRINZIP Геннадий Черных в 2023 году приобрел за 2 млн. руб. картину Миши Брусиловского "Похищение Сабинянок" Следующая фотография 1 / 13 Первая Екатерининская Ассамблея прошла в 2011 году Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей В 2024 году за 5 млн руб. на аукционе был продан нобор шахмат ручной работы "Русь великая" Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Девиз Ассамблеи - "Помогать легко" Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Дмитрий Пумпянский в 2023 году стал обладателем масштабной скульптуры "Похищение Европы", стоимостью 25 млн. руб Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Президент группы "Синара" Михаил Ходоровский Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Ежегодно в Екатерининской Ассамблее принимают участие политики, бизнесмены и деятели культуры Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Основатель "Сима-Ленда" Андрей Симановский неоднократно становился самым щедрым благотворителем Ассамблеи В 2024 году актриса Юлия Пересильд выставила на аукцион вещи, побывавшие в космосе Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Для участников Ассамблеи предусмотрены интерактивные зоны Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Традиционно на благотворительном вечере выступают звезды российской эстрады и творческие коллективы Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Генеральный директор PRINZIP Геннадий Черных в 2023 году приобрел за 2 млн. руб. картину Миши Брусиловского "Похищение Сабинянок"

Анастасия Реутова