Екатерининская Ассамблея в лицах и деталях
В этом году Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей проводит Екатерининскую Ассамблею в 15-й раз. Ежегодно в мероприятии участвуют знаковые люди — федеральные и региональные политики, влиятельные бизнесмены и меценаты, видные деятели искусства. За 14 лет они собрали более 880 млн руб. на благотворительные проекты и помогли тысячам людей. Так, из локальной инициативы Екатерининская Ассамблея превратилась в одно из самых крупных благотворительных мероприятий страны.
