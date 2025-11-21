Благо даря

Интерес уральских меценатов к благотворительности с каждым годом растет. Уникальный проект Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Екатерининская Ассамблея вот уже 15 лет объединяет их благородные порывы, чтобы помогать тысячам людей. Значительное внимание уделяется проектам в сфере здравоохранения. Собранные на благотворительном мероприятии средства идут на переоснащение медицинских организаций, создание уникальных лабораторных центров, протезирование и реабилитацию детей. Поддержку также получают образовательные, социальные, культурно-просветительские и другие инициативы.

На собранные во время Екатерининской ассамблеи средства удалось реализовать 43 благотворительных проекта

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей

Глобальные события последних лет, которые происходили и происходят в России, изменили отношение людей к филантропии: число меценатов возросло, а объем средств, направленных на благотворительность и корпоративную социальную ответственность, только за прошлый год составил от 505 млрд до 531 млрд руб., следует из ежегодного исследования «Благотворительная индустрия в России и роль крупных филантропов в ней — 2025» (партнерский проект Sber Private Banking и аналитического агентства Frank RG). Причем от 110 млрд до 136 млрд руб. приходится на пожертвования частных лиц.

Крупные меценаты остаются основной движущей силой индустрии — их пожертвования формируют более трети всего объема. Именно таких персон ежегодно объединяет крупнейшее благотворительное мероприятие России — Екатерининская Ассамблея, которое проводит Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП). «За 15 лет существования Екатерининская Ассамблея стала ожидаемым событием, о котором говорят и знают далеко за пределами Свердловской области. Без сомнения, по собранным в результате торжественного вечера средствам — это одно из крупнейших благотворительных мероприятий в России. И с каждым годом объем помощи растет,— подчеркнула руководитель бюро Русфонда и “5541 Добро” в Свердловской области Наталья Ковпак.— Ассамблея популяризирует благотворительность и ответственный подход компаний и частных лиц к решению социальных проблем, а результаты ее работы в долгосрочной перспективе являются серьезными инвестициями в будущее региона».

За годы существования Екатерининская Ассамблея сформировала системный подход к решению многих социальных проблем и стала реальным воплощением мотивации многих крупных меценатов участвовать в благотворительности. Для них важно оказывать конкретную помощь целым социальным группам и менять мир к лучшему, побуждая своим личным примером проявлять соучастие, сострадание и внимание. Ведь причастность к благим делам меняет не только мир, но и каждого человека вместе с ним. «За полтора десятилетия Ассамблея выросла из благотворительного вечера в настоящую социальную экосистему. Она стала надежным мостом между бизнесом и теми, кто нуждается в поддержке. Это не разовое событие, а продуманный системный проект, которому доверяют. Мы видим, как из года в год растет не только сумма сборов, но и доверие к этому мероприятию»,— добавил один из основных участников Ассамблеи, директор компании «Инвестторгстрой» Константин Погребинский.

Медицине в помощь

Поддержка здравоохранения и предоставление качественной медицинской помощи — одно из главных направлений работы. Значительная доля проектов, на которые собирались средства в рамках Екатерининской Ассамблеи, была именно из медицинской сферы. Так, на первом благотворительном вечере в 2011 году собирали средства на приобретение диагностического оборудования для выездной поликлиники ОДКБ №1. Ежегодно ее доктора обследуют детей сельских и отдаленных районов Свердловской области, а также воспитанников детских домов и приютов. Из-за большой нагрузки переносное оборудование вышло из строя. В ходе аукциона удалось собрать более 2,5 млн руб. на его обновление.

За прошедшие года ассамблея оказала серьезную поддержку здравоохранению региона: было закуплено передовое оборудование для больниц, отремонтированы отделения лечебных учереждений

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей

Среди приоритетов современной медицины можно назвать профилактику и борьбу с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. Областная детская клиническая больница №1 в Екатеринбурге является одним из важнейших центров детской гематологии и онкологии в стране, здесь проводится большинство видов современного лечения и практически весь спектр лабораторных диагностических исследований. В 2016 году фонд «Подари жизнь» предложил создать на базе больницы референс-центр, который проводил бы исследования для детей не только из Свердловской области, но и других регионов. Для реализации этой инициативы на благотворительном вечере было собрано 11,7 млн руб.

Многие благотворительные фонды и НКО принимали участие в Екатерининской Ассамблее не единожды. Медицинские инициативы Русфонда, например, получали поддержку уральских меценатов четыре раза. Так, в 2018 году победу одержал проект фонда по обеспечению детей переносными аппаратами ИВЛ. В ходе аукциона было собрано 31,7 млн руб. На эти средства фонд закупил и передал ОДКБ несколько переносных аппаратов ИВЛ. «Благодаря гранту удалось существенно сократить очередь на ожидание респираторного оборудования для детей с различными видами мышечных дистрофий. Тогда мы смогли обеспечить практически 40 семей жизненно необходимыми аппаратами ИВЛ для того, чтобы дети смогли выехать из больничных стен и жить комфортно в условиях семьи, в окружении своих родных и близких»,— рассказала Наталья Ковпак.

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей

Затем фонд приступил к переоснащению отделений реанимации в перинатальных центрах региона. В 2021 году Русфонд среди прочих выиграл грант на переоснащение Первоуральского межтерриториального перинатального центра, который оказывает помощь жителям не только Первоуральска, но и всего Западного управленческого округа (в его состав входит 20 городов). На собранные в ходе благотворительного вечера 33,4 млн руб. в было закуплено новое оборудование: аппараты ИВЛ, реанимационные столики с подогревом, кувезы, лампы фототерапии, фонендоскопы, передвижной рентгеновский цифровой аппарат — все, чтобы оказывать квалифицированную помощь новорожденным. Как отмечало руководство перинатального центра, поддержка Екатерининской Ассамблеи и Русфонда оказалась очень своевременной и актуальной, ведь порой без благотворителей собрать необходимые средства просто невозможно.

В условиях снижения уровня рождаемости поддержка и переоснащение перинатальных центров становятся одними из ключевых факторов, способных изменить ситуацию. В 2023 году на аукционе уральскими меценатами было собрано 34,7 млн руб. для переоснащения Екатеринбургского клинического перинатального центра, который является одним из ведущих и самым крупным учреждением неонатального профиля в регионе. А в 2024 году было собрано 33,8 млн руб. для закупки нового медоборудования для перинатального центра Каменска-Уральского. Благодаря участникам Ассамблеи в распоряжении врачей появился новый аппарат УЗИ экспертного класса для точной диагностики состояния плода на каждом этапе беременности, современные фетальные мониторы для контроля состояния плода при одно- и многоплодной беременности, инновационный инкубатор «Жираф», реанимационные системы «Панда» с открытым доступом.

Силы двигаться вперед

В 2019 году уральские меценаты пожертвовали 86,5 млн руб. для проекта «Хочу ходить» благотворительного фонда «Жизнь в движении». Он направлен на протезирование, реабилитацию и социальную адаптацию детей, имеющих патологию опорно-двигательной системы. Однако для оказания помощи в соответствии с согласованной сметой было необходимо 56,6 млн руб. Остаток собранных средств было решено направить в счет гранта следующего 2020 года. Как заверили учредители фонда «Жизнь в движении» — народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов и врач, продюсер Наталья Шагинян,— все деньги были направлены на программу, которую реализует фонд, и только на лечение детей из Свердловской области.

Благодаря помощи уральских меценатов сокращены очереди на лечение, протезирование, покупку оборудования для использование в домашних условиях

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей

В рамках проекта более 40 детей обрели протезы, прошли ортозирование или получили технические средства реабилитации. Было закуплено высокотехнологичное оборудование для Центра протезирования (Подмосковье) и для отделения реабилитации, создаваемого на базе медицинского центра «Бонум» (Екатеринбург). Кроме того, фонд всегда проводит реабилитацию и социальную адаптацию детей с протезами. Для этого подопечные из Свердловской области посещали конные секции, массажи, занятия лечебной физкультурой и ездили в скальный лагерь в Крыму.

«Не ожидали, что наш проект станет первым среди прочих других, достойных уважения и признания. Хочется поблагодарить Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей и его президента Дмитрия Пумпянского за эту уникальную идею. Это такая невероятная мощь — объединить силы бизнеса, чтобы помочь благотворительным фондам собрать средства на реализацию проекта, выбранного на конкурсной основе. Я ставлю вас в пример всем регионам России, вы — яркий пример того, как бизнес должен помогать некоммерческому сектору. Очень искренне говорю спасибо!» — подчеркнул Евгений Миронов.

Проект фонда "Жизнь в движении" направлен на протезирование детей и их социальную адаптацию

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей

Фонд продолжает поддерживать связь со своими подопечными, приглашая их на мероприятия, культурные и спортивные события. Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский тоже общался с участниками проекта, например сыграл с подопечной фонда Ольгой Долгошеевой в теннис. Девочка родилась без ног ниже коленных чашечек, но благодаря Екатерининской Ассамблее успешно прошла протезирование. Сейчас она профессионально занимается плаванием, волейболом, легкой атлетикой и конным спортом. «Оля Долгошеева — спортсмен и человек с несгибаемой волей. Когда Екатерининская Ассамблея поддержала проект “Хочу ходить” фонда “Жизнь в движении”, мы познакомились с участниками. Тогда Оля профессионально занималась плаванием, освоила волейбол и дартс. После протезирования она уже попробовала конный спорт, поднялась в горы, а теперь и до тенниса добралась. Благодаря таким ребятам понимаешь, что многие ограничения на пути к цели — только у нас в голове. Главное — вовремя поддержать человека, дать возможность развития в собственном темпе»,— отметил Дмитрий Пумпянский.

Именно своевременная поддержка и возможность встать на ноги, как в прямом, так и в переносном смысле, могут помочь человеку или семье начать двигаться дальше. Эту задачу решают в том числе кризисные центры. В 2021 году грант Екатерининской Ассамблеи на сумму 12 млн руб. получил проект общественной организации «Аистенок». Он предусматривал создание кризисного центра для временного проживания матерей-одиночек с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На средства гранта были приобретены и отремонтированы две квартиры в Екатеринбурге, в которых одновременно могут проживать пять семей (до 12 человек). По словам президента МОО «Аистенок» Ларисы Лазаревой, поддержка участников Екатерининской Ассамблеи увеличила шансы людей на безопасную и достойную жизнь, позволила сохранить детей в родных семьях, помогая им избежать участи сиротства и попадания в детские дома.

В 2022 году поддержку меценатов получил проект Арамильской городской больницы «Если нельзя вылечить, это не значит, что нельзя помочь». Собранные во время аукциона 24,8 млн руб. были переданы медицинскому учреждению для капитального ремонта паллиативного отделения, обслуживающего большую территорию региона, в том числе часть Екатеринбурга. Были проведены работы по замене вентиляции и инженерных сетей, а также закуплено необходимое оборудование.

Благотворительность с умом

Здоровые дети являются залогом будущего, но не меньшую роль в этом играет и развитие, базисом для которого становятся образование и культурное просвещение. И некоторым детям в силу внешних обстоятельств или семейного положения это недоступно. Чтобы поддержать талантливых ребят и сделать вклад в будущее страны, уральские меценаты в 2012 году собирали средства на помощь детям-сиротам в получении высшего образования. Инициатор проекта, благотворительный фонд «Дети России», предложил пятилетнюю программу, которая предусматривала отбор способных детей из детских домов и опекунских семей, восьмимесячную подготовку подростков к поступлению в вуз, обучение детей-сирот в вузах с предоставлением стипендии и помощь в трудоустройстве. В результате чего десятки детей-сирот Среднего Урала смогли повысить свой образовательный уровень, получить диплом бакалавра и найти работу.

В 2024 году грант получил проект "Урал Опера Дети"

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей

В 2024 году поддержку Екатерининской Ассамблеи получили сразу два культурно-просветительских проекта. Для реализации проекта «Урал Опера Дети» было собрано 3,7 млн руб. Инициатива принадлежит Екатеринбургскому государственному академическому театру оперы и балета («Урал Опера Балет») и нацелена на развитие музыкально и артистически одаренных детей, обучающихся в Детском хоре театра. В ходе реализации проекта были закуплены музыкальные инструменты и костюмы для выступлений, проведена обучающая хоровая лаборатория для 80 детей с участием приглашенных специалистов и оплачено участие хора в выездном музыкальном конкурсе.

Благое намерение

За все время проведения Екатерининской Ассамблеи на аукционах было собрано более 880 млн руб., которые направили на реализацию 43 социально важных проектов общественных организаций и благотворительных фондов. Среди них — проекты создания кризисных семейных центров, помощь и реабилитация тяжелобольных людей, создание возможностей для социализации и трудоустройства людей с особенностями развития, поддержка спорта и многие другие.

«В 2023 году была подана 51 заявка, в 2024 году — 54, а в этом году поступила 71 заявка на общую сумму 923 млн руб. Это показатель доверия и востребованности Ассамблеи,— подчеркнул первый вице-президент СОСПП Александр Породнов.— Чаще всего заявляются медицинские организации, учреждения социального обслуживания. Особенностью этого года стало достаточно большое количество проектов из образовательной сферы. Всего отобрано 22 проекта-финалиста, которые будут претендовать на финансирование в рамках Екатерининской Ассамблеи. Их общая сумма составляет 195 млн руб.».

В итоговый список вошел проект Русфонда по переоборудованию отделения детской кардиохирургии и реанимации при Свердловской областной клинической больнице №1. Как подчеркнула Наталья Ковпак, это единственный центр в регионе, который оказывает высокотехнологичную кардиохирургическую помощь детям и входит в тройку ведущих отделений в России. На средства гранта планируется приобрести современную ультразвуковую систему, которая снизит риски возможных осложнений послеоперационных вмешательств и позволит своевременно диагностировать угрожающие здоровью состояния. Также планируется приобрести современный видеоларингоскоп для интубации дыхательных путей у детей, аппарат для высокопоточной физиологической терапии, дефибрилляторы для быстрого проведения реанимационных мероприятий и реанимационные тележки для медицинской помощи.

Проект благотворительного фонда «Дети России» тоже связан с медициной и предполагает приобретение иммунохимического гематологического анализатора «Имукор Галилео Нео Ирис» стоимостью 11 млн руб. для отделения трансфузиологии ОДКБ №1. Прибор необходим для улучшения эффективности и безопасности переливания компонентов донорской крови.

Участники Екатерининской Ассамблеи также подджерживают благотворительные инициативы по развитию спорта

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей

Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум» заявился с проектом по покупке широкоформатной цифровой ретинальной камеры RETCAM. «Когда ребенок рождается, особенно глубоко недоношенный, у него не до конца сформирована сетчатка глазного яблока. Несвоевременная диагностика и лечение приводят к слепоте, и ребенок становится инвалидом. Областной центр для детей с ретинопатией оказывает помощь в диагностике и лечения этого заболевания. Но чтобы обеспечить доступность высокотехнологичной помощи, необходимо приобрести этот аппарат»,— пояснила главный врач центра Елена Дугина.

Помимо медицинских проектов, есть инициатива по оборудованию пространств в социальных центрах региона для людей с ограниченными возможностями и пожилых, а также проект по оборудованию кабинета технологии столярной мастерской в школе-интернате для детей с нарушениями зрения.

Как отмечают организаторы Екатерининской Ассамблеи, с годами к проекту выстроилось устойчивое доверие, а количество меценатов, желающих принять участие, все растет. Благотворительность, как признаются сами участники благотворительного мероприятия,— это душевный порыв, личное желание помочь и мощная созидательная сила, способная сделать мир лучше вопреки всему. «Благотворительность — это движущая сила. Экспертизу, которую имеют сотрудники НКО, не имеет ни одна другая структура, и тем более государство. Кроме того, благотворительность позволяет четко отследить запрос общества. Не только с точки зрения получения помощи, но и с точки зрения того, что люди готовы делать во благо других, в том числе своей страны»,— добавила директор благотворительного фонда «Дети России» Юлия Нутенко.

Анастасия Реутова