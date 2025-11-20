Депутата Камбарского района уволили в связи с утратой доверия
Депутат Камбарского района лишился полномочий из-за нарушения антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Надзорное ведомство провело проверку и выявило, что депутат Совета депутатов Муниципального округа Камбарский район не представил в установленный срок сведения о своих сделках, как того требует закон.
В результате прокурор направил представление председателю Совета депутатов, и местный орган власти принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия.