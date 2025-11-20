Депутата Камбарского района уволили в связи с утратой доверия

Депутат Камбарского района лишился полномочий из-за нарушения антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство провело проверку и выявило, что депутат Совета депутатов Муниципального округа Камбарский район не представил в установленный срок сведения о своих сделках, как того требует закон.

В результате прокурор направил представление председателю Совета депутатов, и местный орган власти принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия.

Анастасия Лопатина