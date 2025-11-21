Дороги лоты, дороги мечты

Каждый год уральские меценаты участвуют в благотворительном аукционе Екатерининской Ассамблеи.

За 14 лет на мероприятии удалось собрать более 880 млн руб., которые пошли на реализацию различных социальных проектов в сфере здравоохранения, образования, спорта и других. Участники вечера выставляют на аукцион редкие предметы «с историей» из личных коллекций. Что впервые разыграли на аукционе, какие эксклюзивы и раритеты уходили с молотка, за что предприниматели боролись с особым ажиотажем и какой лот стал самым дорогим за всю историю Ассамблеи — в материале Review.

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) проводит Екатерининскую Ассамблею ежегодно с 2011 года. За это время мероприятие стало самым крупным благотворительным событием в России. А его главной частью является сбор средств через аукцион, в котором принимают участие федеральные и региональные политики, влиятельные бизнесмены и меценаты, видные деятели искусства.

В качестве лотов они выставляли редкие и эксклюзивные вещи из своих личных коллекций. Это может быть предмет или коллекция предметов, которые имеют свою историю и связанную с этим уникальность. Как подчеркивают организаторы Ассамблеи, важна не только ценность вещи как таковой, но и то, что о ней можно сказать — ее «легенда».

За годы проведения благодаря усилиям меценатов на аукционе удалось собрать более 880 млн руб., которые были направлены на помощь незащищенным слоям населения и людям с ограниченными возможностями, а также на поддержку талантливых детей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Самый первый лот

В 2011 году первым лотом на Екатерининской Ассамблее стал огромный букет из хризантем, лилий и роз. В ходе торгов стартовая цена возросла почти втрое. Флористическую композицию приобрел легендарный свердловский промышленник Анатолий Сысоев, возглавлявший тогда Богословский алюминиевый завод. Причем он сразу же подарил цветы Ольге Полежаевой, на тот момент и.о. главврача ОДКБ №1. Кстати, именно эта больница стала благополучателем первой Ассамблеи — собранные в ходе вечера средства пошли на организацию выездной поликлиники и закупку медицинского оборудования.

Самый интерактивный лот

В 2012 году один из лотов был создан прямо во время проведения аукциона. Речь о картине, которая была написана профессиональным художником в соавторстве с экс-мэром Екатеринбурга и членом Совета Федерации Аркадием Чернецким (ныне первый заместитель председателя заксобрания Свердловской области). Политик добавил несколько штрихов к картине, изображавшей букет цветов,— расставил солнечные блики. В результате цена полотна взлетела вдвое.

Участники Ассамблеи часто выставляли на аукцион картины известных художников. Так, в 2017 году с молотка ушел старинный портрет императора Александра II, который супруги Алтушкины приобрели за 1,2 млн руб. В том же году президент СОСПП Дмитрий Пумпянский купил за 3 млн руб. картину французского постимпрессиониста Армана Сегена. А в 2021 году президент группы «Синара» Михаил Ходоровский выставил икону «Пантелеймон-целитель» (конец XIX века — начало XX века). Также на аукционе в разные годы продавались полотна живописца Миши Брусиловского, екатеринбургских художников Алексея Ефремова, Сергея Лаушкина и Германа Метелева, а также тюменского художника и изобретателя нового стиля живописи филумизм (от латинского слова filum — нить) Игоря Рязанцева (Rene Reza).

Самые редкие лоты

Помимо произведений живописи, художественными жемчужинами аукционов становились коллекционные редкости и антиквариат. В 2015 году генеральный директор ГК «Транссибурал» (ныне «Уральский горнопромышленный холдинг») Сергей Мазуркевич предложил в качестве лота меч Техасской Масонской ложи XX века. В 2016 году на аукционе был выставлен антикварный каминный экран и антикварная карта Российской империи работы французского картографа XVIII века Жанвье Робера, а в 2017 году — зонты ручной работы из единственного в мире музея зонтов в городе Джиньезе.

В 2020 году директор «Малышева 73» Игорь Заводовский выставил на аукцион наградные золотые часы Его Императорского Величества Николая II (1907–1908 гг.), которые были произведены самой известной в России часовой маркой «Павел Буре». На лицевой крышке часов изображен Государственный герб, который устанавливался для награждений к юбилею «300 лет Дома Романовых». Часы приобрел основатель «Сима-ленда» Андрей Симановский.

Сам он в том же году выставил на аукцион малахитовый стол, который был сделан в лучших традициях уральской школы камнерезного искусства по технологии русской мозаики XVIII века. Стол создан камнерезным домом Антонова и Литейной мастерской «Дубровин». Лот приобрел Дмитрий Пумпянский.

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын в 2020 году выставил на аукцион раритетную книгу «Народы Европы» (конец XIX — начало XX века). Это энциклопедическое издание, посвященное традициям и обычаям народов европейского континента, их культуре, политическому строю и социальным отношениям. Составители издания — известные писатели, историки и географы того периода.

История Екатерининской Ассамблеи богата на презентацию антикварных изданий. В разные годы уральские меценаты выставляли издание сочинений Байрона, издание «Божественной комедии» Данте, «Полное географическое описание нашего отечества», книгу «Урал и Приуралье» под редакцией В.П. Семенова-Тян-Шанского, издание «История Екатеринбурга» городского головы Ильи Симанова 1889 года, комплект из трех книг «История искусства всех времен и народов» 1903 года, полное собрание сочинений Оскара Уайльда под ред. К.И. Чуковского, а также полное собрание сочинений Мольера 1913 года, полное собрание стихотворений Василия Жуковского и полное собрание сочинений В.Г. Короленко.

Самый ажиотажный лот

В 2013 году экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель создал невероятный ажиотаж, выставив на аукцион свой патефон 1950-х годов. Аппарат господин Россель купил на первую стипендию и рассказал, что с ним связана масса теплых воспоминаний юности — именно под его звуки Эдуард Эргартович учился играть на баяне.

Всего за несколько шагов цена патефона возросла более чем в шесть раз. Тогда Эдуард Россель взял слово и сообщил, что к проигрывателю прилагаются аутентичные звукоснимающие иголки и раритетные пластинки. Когда изначальная сумма возросла в 16 раз, Аркадий Чернецкий добавил к лоту еще пару пластинок. Гости вечера азартно боролись за раритеты. Точку в торгах поставил председатель cовета директоров компании «Бергауф Строительные Технологии» Дмитрий Кнутарев. Итоговая цена лота превысила изначальную в 26 раз.

Раритетные пластинки и музыкальные инструменты знаменитых исполнителей нередко становились лотами на аукционе Ассамблеи. В 2015 году управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев выставил собрание виниловых пластинок The Beatles, в 2022 году лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин предложил в качестве лота тестовую пластинку альбома «Оранжевое настроение-3», а в 2024 году Евгений Куйвашев выставил виниловое издание «Рахманинов & Гершвин» — лимитированное собрание работ пианиста Дениса Мацуева. Помимо этого с молотка уходили гитары Николая Расторгуева, Юрия Шевчука, Александра Новикова, Вадима Самойлова и Александра Розенбаума.

Лот с самым широким охватом

В 2020 году на аукцион поступил лот-сюрприз от Михаила Турецкого, который был гостем Екатерининской Ассамблеи. Руководитель Хора Турецкого выставил на торги шоу, которое будет записано специально для жителей Свердловской области и показано на региональных телеканалах в новогодние и рождественские праздники. Победителем тогда стал Андрей Симановский, который обошел других претендентов, предложив 1,6 млн руб. А Михаил Турецкий, описывая борьбу за лот, сказал: «Наблюдая за происходящим, я потерял дар речи. Ваш город лучший, я всегда это говорил».

Самый внезапный лот В 2022 году легендарный музыкант Евгений Маргулис в ходе вечера неожиданно предложил разыграть на торгах участие в его знаменитом квартирнике. Приглашение было действительно для компании из четырех человек. Лот ушел главе компании «Пумори-инжиниринг инвест» Владимиру Ревзину за 1,2 млн руб.

Помимо этого в разное время на Екатерининской Ассамблее выставлялись приглашения на творческие вечера, спектакли и шоу. Например, сертификат на посещение спектакля «Разбитый кувшин» Театра Наций, четыре билета на запись программы Comedy Club, а также приглашение на творческий вечер, посвященный юбилею Никиты Михалкова в Зарядье.

Самая горячая схватка за лот

В 2018 году на аукционе развернулась настоящая битва. Гости вечера сражались за джерси хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» с автографами всех членов команды, в том числе и легендарного Ови, Александра Овечкина. В торги вступали по-крупному и шагали сразу десятками тысяч. Основной бой развернулся между сыном Андрея Симановского и Анатолием Никифоровым. В итоге торгов был установлен первый рекорд Ассамблеи-2018. Джерси ушел за 6,7 млн руб.

Предметы, связанные со спортом, выставлялись на аукционе благотворительного вечера с самого его основания. Так, в 2011 году лотом стали лыжи двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова. В память об одном из самых ярких спортивных турниров, Чемпионате мира по футболу FIFA, в рамках которого матчи проходили в Екатеринбурге, директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов предоставил в качестве лота уникальную футболку с автографами всех игроков сборной России по футболу-2018. Она досталась генеральному директору ГК «Практика» Александру Невмержицкому за 800 тыс. руб.

Лотом с самой долгой спортивной историей стал винтажный бэг для гольфа с сетом клюшек, изготовленный компанией Butchart Nicholls в начале XX века. В 2015 году его предоставил президент гольф-клуба Pine Creek Golf Resort Олег Кустиков. На момент торгов клюшки, которым было более 100 лет, находились в рабочем состоянии.

Самый вожделенный лот В 2021 году ровный ход благотворительного аукциона внезапно прервался после 12-го лота. На торги был выставлен лот-сюрприз — сын Владимира Высоцкого Никита по просьбе Андрея Симановского предоставил зажигалки из легендарной коллекции певца. Все они были произведены в период с 40-х по 70-е годы ХХ века в Англии, Франции, Германии и Японии. Коллекцию выкупил сам Андрей Симановский — за 22,5 млн руб. Позднее меценат передал зажигалки в дар музею Владимира Высоцкого в Екатеринбурге.

Через два года французская актриса и певица, писательница, муза и жена Владимира Высоцкого Марина Влади при содействии Андрея Симановского и Андрея Гавриловского выставила на аукцион фотографии и негативы фотосерии «Владимир Высоцкий. Приэльбрусье». Лот приобрел господин Симановский за 4 млн руб.

Самый дорогой лот

Несколько лет самым дорогим лотом Екатерининской Ассамблеи оставался стол ручной работы от Евгения Куйвашева. Предмет мебели из 200-летних досок ушел с молотка в 2019 году за 35 млн руб., увеличившись в цене в 500 раз. Победу в торгах одержал Андрей Симановский.

Однако в 2024 году появился новый лот-лидер — деловой завтрак с председателем правления Сбербанка Германом Грефом и экскурсия по штаб-квартире Сбера в Москве. За него отдали 55 млн руб. Стоимость вскладчину оплатили Дмитрий Пумпянский, Андрей Симановский и Константин Погребинский.

Самый домашний лот

В 2020 году на аукцион поступил очень необычный лот — баночка маринованных грибов, приготовленных народной артисткой СССР Алисой Фрейндлих. «Клянусь святым искусством, сама собирала в Комарово, сама варила и мариновала»,— рассказала актриса в своем видеообращении к гостям вечера. К лоту прилагался фирменный рецепт грибов от Алисы Бруновны. Баночка ушла Игорю Заводовскому, за нее он отдал 420 тыс. руб.

Среди других необычных и эксклюзивных лотов, представленных на Екатерининской Ассамблее, был осколок челябинского метеорита, выставленный УрФУ в 2014 году. В тот же вечер на аукционе были разыграны часы из лимитированной серии минского завода «Луч». На циферблате — силуэт хоккеиста, срисованный с президента Белоруссии Александра Лукашенко, который любит играть в хоккей. Часы были проданы за 320 тыс. руб.

В 2017 году на аукционе за 120 тыс. руб. продали приватизационный чек с личной подписью Анатолия Чубайса. В 2023 году Валерий Ананьев выставил кирпич «Екатерина Великая» возрастом около 240 лет, который приобрели за 3 млн руб. В том же году Сергей Мазуркевич купил за 14 млн руб. позывной колокол, который дал старт торжествам в день празднования 300-летия Екатеринбурга. А в 2024 году за 2 млн руб. был продан реквизит со съемок фильма «Географ глобус пропил» и за 6 млн руб. мотоцикл «Урал» из лимитированной серии «90 лет Свердловской области».

Самый масштабный лот

В 2023 году Андрей Симановский выставил на аукцион скульптуру «Похищение Европы». Композицию 3 на 3 метра создал Андрей Антонов, а воплотил в бронзе Лев Пузаков. В ходе торгов стоимость лота выросла до 25 млн руб., скульптура досталась Дмитрию Пумпянскому.

В разные годы на благотворительном аукционе выставлялись бюст Льва Толстого из каслинского литья, скульптурный бюст императрицы Екатерины II, скульптурная композиция «Охотничьи собаки» XIX века, скульптуры Эрнста Неизвестного «Равновесие» и «Проходящие сквозь стену», а также скульптура основателя династии Демидовых — Никиты Демидова.

В 2020 году одним из ярких лотов стало произведение камнерезного искусства — скульптуры «Стрелец» и «Боярский сын», созданные в студии «Святогор». Изделия выполнены в стиле объемной мозаики из полудрагоценных и поделочных камней. В 2016 году произведения экспонировались в Национальном музее Лихтенштейна.

Самый благородный лот

В 2022 году лотом аукциона стала драгоценная скульптура «Кролик с тростью», предоставленная основателем ювелирного дома CHAMOVSKIKH Александром Чамовских. Предмет вошел в каталог лотов по инициативе президента Российского Союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Дело в том, что господин Шохин родился в год Кролика по восточному календарю, и это животное являлось символом наступающего 2023 года. По итогу торгов лот выкупил учредитель ANT-GROUP Антон Батаков за 2 млн руб. и подарил драгоценного кролика главе РСПП.

Самый джентльменский лот

В 2024 году гости вечера стали свидетелями красивого жеста, который в очередной раз подтвердил тот факт, что Екатерининская Ассамблея — это про щедрость, про умение делиться и получать от этого удовольствие. Специально к юбилею Екатерининской Ассамблеи ювелирный дом CHAMOVSKIKH изготовил вензель с двумя переплетающимися буквами «Е» и «А». Брошь с монограммой и короной отсылает к трем покровительницам столицы Урала — российским императрицам и святой Екатерине.

Торги за бриллиантовую брошь-символ выиграл тогда Дмитрий Пумпянский, предложив за уникальное украшение от ювелирного дома 3 млн руб., и тут же подарил брошь гостье вечера актрисе Юлии Пересильд.

Самые драгоценные лоты

Самые ценные лоты за всю историю Екатерининской Ассамблеи были сделаны руками тех, ради кого уральские меценаты собирают средства на аукционе. Это вещи, которые хранят в себе частичку детского тепла и творческой энергии воспитанников детских домов и подопечных благотворительных фондов. На благотворительном вечере в 2020 году были разыграны два свитшота с рисунками Виолетты Тюльковой, девочки с ДЦП и нарушением зрения, воспитанницы Верхнепышминской школы-интерната имени Мартиросяна. В 2022 году на торгах была представлена рубашка по уникальному дизайну воспитанников «Аистенка». В 2024 году на аукционе разыграли два уникальных лота: футбольные мячи, подписанные подопечными Фонда Антона Шипулина, и декоративное панно с поделками из глины «Мое личное чудо», которое создали дети постоянных гостей Ассамблеи.

Самый щедрый благотворитель

Шесть лет назад в рамках Екатерининской Ассамблеи зародилась добрая традиция, когда Фонд святой Екатерины отмечает самого щедрого благотворителя вечера и передает ему в дар уникальную икону небесной покровительницы города.

Икона всегда изготавливается в единственном экземпляре специально к благотворительному мероприятию. Традиционно образ святой Екатерины создается по старинной византийской технике горячей эмали — финифть. Икону обрамляет оклад из золота и серебра, который служит ей сокровенным покровом. В инкрустации оклада используются драгоценные и полудрагоценные камни и жемчуг.

Пять раз подряд обладателем иконы и самым щедрым благотворителем Екатерининской Ассамблеи становился меценат и соучредитель фонда Андрей Симановский. В 2024 году коллекция уникальных икон была представлена широкой публике на международной промышленной выставке «Иннопром». Тогда их смогли увидеть более 8 тыс. человек.

Анастасия Реутова