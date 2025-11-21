Чем ценна Екатерининская Ассамблея?

Прямая речь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер, губернатор Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер, губернатор Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Паслер, губернатор Свердловской области:

Развитие общества основано на ответственном и внимательном отношении власти и бизнеса к потребностям людей, а также на всестороннем развитии территорий, где они живут. На Урале эти традиции берут начало в XIX веке и связаны с деятельностью купеческих и промышленно-деловых династий. Сегодня их дело продолжают крупные промышленные холдинги и меценаты.

Екатерининская Ассамблея — яркий пример эффективного сотрудничества, возникшего в нашем регионе. Она стала площадкой, где добрые дела приобретают масштаб и долговременный эффект. Благодаря ей многие семьи получили поддержку, закуплено инновационное медицинское оборудование, открылись новые возможности для детей с особенностями здоровья и женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Каждый реализованный проект — это вклад в социальную стабильность и процветание региона. Ассамблея служит опорой для тех, кто нуждается в помощи, и примером того, как традиции филантропии успешно работают сегодня. От всего сердца огромное спасибо каждому участнику за то, что вы делаете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шохин Александр, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Шохин Александр, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП):

Проект Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Екатерининская Ассамблея наглядно демонстрирует, что бизнес Среднего Урала сосредоточен не только на производственных и финансовых показателях, но становится все более социально ответственным. Благотворительный аукцион в рамках Ассамблеи собирает сотни миллионов рублей на поддержку важных социальных проектов. Это знаковое событие, подтверждающее, что предприниматели являются неотъемлемой частью гражданского общества.

По поручению президента РФ в 2023 году была учреждена Премия для социально ответственных компаний. Ее оператором является РСПП. Пример свердловчан особенно ценен для нас как образец выстраивания эффективных отношений с обществом, социальными и некоммерческими организациями, а также демонстрации результатов деятельности ответственных российских работодателей.

Мне довелось лично участвовать в Екатерининской Ассамблее. Мой лот оказался одним из самых востребованных. Это было приглашение на ужин в домашней обстановке: живое общение представителей бизнеса и власти на нейтральной территории, возможность обсудить многие насущные вопросы экономики и политики, а также рассказать о жизненных интересах и личных планах. Предлагаю продолжить традицию разыгрывать такие лоты на аукционе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Черкашин, советник президента Сбербанка

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Владимир Черкашин, советник президента Сбербанка

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей

Владимир Черкашин, советник Президента Сбербанка:

За прошедшие полтора десятилетия Екатерининская Ассамблея, зародившаяся как благородная инициатива, превратилась в часть культурного и социального кода региона, в своего рода марку Свердловской области.

Если говорить о практическом, осязаемом результате, всего за один вечер удается собрать сумму, сопоставимую с бюджетом крупного социального проекта. Бизнес, власть, искусство, медицина — все сферы здесь сходятся для одной цели: это прямая адресная помощь тем, кто особенно нуждается в поддержке.

Ассамблея возрождает культуру меценатства, которая всегда была душой русского предпринимательства. Сегодня это — традиция, событие, которое ждут, которое уважают, в котором хотят участвовать. А еще это мероприятие с особой атмосферой, с душой. Когда бизнесмен, политик, художник выставляют на аукцион что-то личное, из своей коллекции, они делятся частью своей истории. Люди этим проникаются, возникает та самая магия, когда личное участие превращается в общее свершение.

В итоге и прекрасные изделия камнерезного искусства, и редкие книги, и обещание личной встречи с выдающимися людьми, и просто маленькая баночка солений от бесконечно любимой всеми Алисы Фрейндлих воспринимаются как дары, которые одинаково дороги и важны для тех, кто готов делать добро, сострадать и помогать, думая о будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Алексей Орлов, глава Екатеринбурга:

Уральская столица всегда славилась своими меценатами и благотворителями. Мы помним такие имена, как Иван Рязанов, Михаил Нуров, Илья Симанов, Камалетдин и Зайнетдин Агафуровы, Илья Маклецкий, Василий Кривцов и многие другие.

С полной уверенностью можно сказать о том, что объемы благотворительной помощи, количество реализуемых социально важных проектов в уральской столице растут из года в год. Это искренний порыв неравнодушных людей, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.

В год 300-летия Екатеринбурга социально ответственный бизнес весь год делал городу подарки. Один из них — красивая 30-метровая елка, подаренная Союзом. Средства на нее были собраны на Екатерининской Ассамблее по просьбе администрации города. Теперь елка будет радовать нас каждый год.

Екатеринбург — город добра и соучастия. Так было и будет всегда. А Екатерининская Ассамблея, которой в этом году исполняется 15 лет, без преувеличения является главным благотворительным событием Урала, одним из крупнейших и самых узнаваемых в масштабах всей нашей страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Мазуркевич, член президиума СОСПП, генеральный директор Уральского горнопромышленного холдинга

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Сергей Мазуркевич, член президиума СОСПП, генеральный директор Уральского горнопромышленного холдинга

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей

Сергей Мазуркевич, член президиума СОСПП, генеральный директор Уральского горнопромышленного холдинга:

Екатерининская Ассамблея — уникальный пример консолидации бизнеса для целей благотворительности. Пример того, что благодаря объединению усилий выполнимыми становятся даже решение самых сложных проблем и достижение высоких целей.

За 15 лет Екатерининская Ассамблея стала одной из главных визитных карточек региона, символизирующих социальную ответственность уральского бизнеса перед жителями, его включенность в создание условий, необходимых для развития наших граждан. Выполняя свои производственные и экономические задачи, создавая необходимые для страны продукты производства, предприниматели каждый день несут колоссальную ответственность и нагрузку, решая задачи в условиях постоянных изменений.

Екатерининская Ассамблея — очередной повод руководству и жителям области задуматься над тем, какой вклад вносит бизнес в социальное благополучие и экономическую устойчивость нашего региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Ковпак, руководитель бюро "Русфонда" и "5541 добро" в Свердловской области

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Наталья Ковпак, руководитель бюро "Русфонда" и "5541 добро" в Свердловской области

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей

Наталья Ковпак, руководитель бюро «Русфонда» и «5541 Добро» в Свердловской области:

Екатерининская Ассамблея стала ожидаемым событием, о котором говорят и знают далеко за пределами Свердловской области. Она уникальна объемом оказываемой помощи, а также высоким уровнем экспертности в выборе проектов, получающих поддержку,— все проекты реализуются в срок и в соответствии с заявленными целями, при этом созданы максимально прозрачные, понятные и логичные условия для соискателей.

За прошедшие года Ассамблея оказала серьезную поддержку здравоохранению региона. На средства грантов было закуплено передовое оборудование для больниц, внедрены в практическую деятельность современные методы диагностики и лечения, отремонтированы отделения лечебных учреждений. Кроме того, благодаря комплексной адресной помощи сокращены очереди на ожидание лечения, протезирования, приобретения оборудования для пользования в домашних условиях. Помощь приходит в самые острые, наболевшие, требующие немедленного решения проблемы. И это «плечо» помощи для государства с одной стороны и мощный толчок для развития региональной медицины с другой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Миронов, народный артист России, учередитель фонда "Жизнь в движении"

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Евгений Миронов, народный артист России, учередитель фонда "Жизнь в движении"

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей

Евгений Миронов, народный артист России, учредитель фонда «Жизнь в движении»:

За 15 лет Екатерининская Ассамблея стала мощным примером того, как бизнес может помочь некоммерческому сектору, как может системно повлиять на ту или иную проблему на региональном и федеральном уровне. Благодаря гранту наш фонд «Жизнь в движении» смог неоднократно помочь многим детям из Свердловской области получить качественное протезирование, пройти реабилитацию и социальную адаптацию. Это улучшило качество их жизни, обратило внимание общественности на данную проблему, повысило уровень оказываемой помощи в регионе. Я желаю Екатерининской Ассамблее и всем участникам, тем, кто вкладывает в этот проект свои силы и ресурсы, успехов и благополучия!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Погрбинский, директор компании "Инвестторгстрой"

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Константин Погрбинский, директор компании "Инвестторгстрой"

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей

Константин Погребинский, директор компании «Инвестторгстрой»:

Для меня ценность Ассамблеи в том, что это не светский вечер, а эффективный механизм помощи. Мы собираем средства, которые потом превращаются в конкретные дела: новое медицинское оборудование, помощь детям, поддержку семьям. Ценность в очевидной результативности мероприятия. Это тот редкий случай, когда ты не просто жертвуешь средства, а буквально видишь, во что они превращаются.

В бизнесе мы смотрим результат в цифрах, здесь он очень конкретный — в спасенных жизнях и помощи людям, которым кажется, что помощи ждать неоткуда, но она приходит. Это дает глубокое чувство сопричастности и уверенности в том, что твоя помощь действительно работает.

Екатерининская Ассамблея — это не ярмарка тщеславия, а благотворительность, идущая от души. Поэтому самое запоминающееся в мероприятии — это не лоты, а атмосфера уникальности, настоящести, которая объединяет людей не вокруг общих интересов, а вокруг общей ответственности за то, что происходит рядом с нами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Лазарева, президент МОО "Аистенок"

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Лариса Лазарева, президент МОО "Аистенок"

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей

Лариса Лазарева, президент МОО «Аистенок»:

То, что делает Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей,— пример социально ответственного бизнеса, который не только любит свой регион, но и реагирует на его социальные вызовы и проблемы.

Задач и идей у НКО всегда много, а ресурсы для их успешной реализации ограничены. Поэтому участие в Екатерининской Ассамблее — уникальная возможность представить свой социальный проект на рассмотрение бизнеса. Из множества историй, представленных на «суд» благотворителей, выбираются наиболее болевые точки. Я думаю, каждый предприниматель выбирает ту тему, которая близка лично ему. Так прекрасно, когда бизнес помогает воплотить идею в жизнь. Это вселяет надежду и дает силы делать невозможное возможным.

Для меня, как для руководителя НКО, радостно осознавать, что благодаря уникальной инициативе бизнеса поддержка наименее защищенных граждан — помощь семьям с детьми — становится ценностью и добрым примером воссоздания на Урале лучших российских традиций промышленников и меценатов. От такого мероприятия, как Екатерининская Ассамблея, выигрывают все. Пусть проект развивается и помогает делать наш мир добрее и лучше. Хочется сказать всем: «Присоединяйтесь. Спешите творить добро!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Чамовских, основатель и глава Ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель "Гильдии ювелиров Урала"

Фото: Предоставлено Александром Чамовских Александр Чамовских, основатель и глава Ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель "Гильдии ювелиров Урала"

Фото: Предоставлено Александром Чамовских

Александр Чамовских, основатель и глава ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель «Гильдии ювелиров Урала»:

Екатерининская Ассамблея — крупнейшее благотворительное событие не только Уральского региона, но и всей России. Для нас особенно ценно, что ее организатором и идейным вдохновителем является Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей. То, что Ассамблея проводится в течение 15 лет и с каждым годом только набирает обороты, говорит о глубоко укорененных на уральской земле традициях меценатства. У нас отзывчивые люди, готовые помогать. Но одного желания бывает мало. Важно, что благотворительный аукцион дает возможность действовать сообща. Он объединяет предпринимателей, политиков, общественных деятелей, представителей творческой элиты, чья система ценностей базируется на русской культуре, опыте милосердия и взаимопомощи, ответственности за свою землю и ее будущее. Масштабная социальная работа СОСПП всегда сочетается с дружеской атмосферой, высоким профессионализмом и хорошей организацией. Каждая Екатерининская Ассамблея оставляет о себе добрую память и укрепляет гордость за наш регион.