В Татарстане упростят выдачу разрешений на полеты дронов

В Татарстане упростят правовое регулирование полетов дронов. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Росавиации.

Соглашение об информационном взаимодействии при выдаче разрешений на полеты беспилотных воздушных судов (БВС) в регионе заключили Росавиация и власти Татарстана на форуме «Транспорт России».

Документ подписали глава Росавиации Дмитрий Ядров и министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Отмечается, что это станет ключевым шагом для развития отрасли в регионе.

