Выпущена транспортная карта «Тройка» с функцией доступа к курорту «Манжерок»

Одно решение — две системы: «Тройка» теперь работает и в метро, и на подъемниках. Первая транспортная карта с функцией ски-пасса выпущена в России. Инновационная «Тройка» дает доступ к горнолыжным подъемникам на курорте Сбера «Манжерок».

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Теперь пользователи карты смогут не только легко и быстро оплачивать проезд в общественном транспорте, где принимается карта «Тройка», но и воспользоваться всеми преимуществами, которые предлагает всесезонный курорт «Манжерок». Эта новинка значительно упростит процесс планирования поездок и сделает отдых на свежем воздухе более доступным.

«Совместно с партнерами мы выпустили первую транспортную карту с функцией ски-пасса и сделали горнолыжный отдых более комфортным и удобным для всех. Теперь нашим пользователям и гостям не нужно беспокоиться о покупке отдельных билетов на транспорт и подъемники — все будет доступно в одном решении»,— отметил генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Это первая в стране технология такого масштаба, которая работает на транспортной и курортной инфраструктурах. Разработчиком инновационной карты стала СберТройка при технологической поддержке российских компаний.

«Продолжаем делиться с регионами передовым опытом столицы в области пассажирских перевозок. Теперь наша транспортная карта “Тройка” позволяет воспользоваться подъемниками на популярном горнолыжном курорте “Манжерок”.

Уверен, что дополнительные возможности сделают карту еще более востребованной среди жителей и гостей Республики Алтай. Благодарим власти региона за сотрудничество и поддержку в реализации новых транспортных решений»,— добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Если для поездок «Тройку» можно пополнить любым удобным способом — через мобильные приложения банков и другие цифровые сервисы, то для катания ее можно пополнить в онлайн-магазине https://shop.mglk.ru, а также офлайн, в кассах курорта. Для этого достаточно предъявить карту «Тройка» для активации тарифа.

Всесезонный курорт «Манжерок» расположен в живописной местности Республики Алтай, окруженной великолепными природными пейзажами. Курорт предлагает современную горнолыжную инфраструктуру, признанную одной из лучших в России. Сегодня на курорте представлено большое количество горнолыжных трасс всех уровней сложности, пять канатных дорог и современная система искусственного оснежения, что позволяет поддерживать качественные условия для катания даже в условиях недостатка естественного снега.

Курорт «Манжерок» сочетает уважение к культуре региона с современными технологиями гостеприимства и высоким уровнем сервиса. Здесь находятся пятизвездочный отель премиум-класса, комплекс из 13 шале, спа- и банные комплексы, рестораны, бары и конгресс-холл.

ООО «ВК «Манжерок» | 649113, Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Ленинская, зд. 18 | ОГРН 1200400001251