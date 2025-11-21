«Это своего рода клуб добрых дел уральских предпринимателей»

В этом году пройдет 15-я Екатерининская Ассамблея, которую проводит Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП). Вдохновитель мероприятия и президент СОСПП Дмитрий Пумпянский рассказал о том, как и почему возникла идея благотворительного вечера, какое значение он имеет для Союза и Свердловской области, а также в чем заключается успех мероприятия.

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей Идейным вдохновителем Екатерининской Ассамблеи является президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей

Review: Дмитрий Александрович, как возникла идея Екатерининской Ассамблеи?

Дмитрий Пумпянский: Из понимания необходимости объединения бизнеса, власти и общества для решения актуальных социальных задач, которые ставит перед нами жизнь. Возможности промышленников и предпринимателей выходят за рамки исключительно бизнеса — они способны существенно влиять на качество жизни в регионе. Многие ведут самостоятельные благотворительные проекты и финансируют профильные фонды. Все это — воплощение традиций меценатства, которые исторически развиты на Урале. Они были заложены еще при Демидовых, и современные представители предпринимательского сообщества достойно продолжают их.

Вполне очевидно, что, объединив усилия, можно сделать гораздо больше, а главное лучше. Поэтому в 2011 году Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей решил учредить Екатерининскую Ассамблею. Ее концепция основывается на принципах благотворительности, партнерства и ответственности.

R.: Какие у вас сохранились воспоминания о первой Ассамблее? Верили ли вы тогда в успех проекта?

Д.П.: Первую Ассамблею мы проводили в Доме Севастьянова в декабре 2011 года. Дата и название вечера были выбраны неслучайно. Они напоминают о святой Екатерине, небесной покровительнице Екатеринбурга. Отсюда и название — Екатерининская Ассамблея.

В тот вечер в зале приемов купца Севастьянова собрались представители бизнеса с членами семей, исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Анатолий Гредин, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл — всего более 100 гостей. Личным примером они привлекли внимание свердловчан к оказанию реальной помощи нуждающимся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уникальность мероприятия в том, что меценаты жертвуют средства из личных, а не корпоративных сбережений

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей

На аукционе гости сражались друг с другом за перчатки Кости Цзю, коллекционное вино 1884 года, мячи с автографами футболистов «Урала», клюшку с автографом семикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Николая Дуракова и другие лоты. Для меня как организатора прошедший вечер стал ярким примером того, насколько великодушны и отзывчивы наши предприниматели. В тот вечер я понял: все удалось — на наших глазах родилась новая добрая традиция. Пересматривая фотографии тех лет, вижу на них людей, кто и сейчас не пропускает ни одной Ассамблеи.

R.: Какое значение мероприятие имеет для региона и Союза сегодня?

Д.П.: Екатерининская Ассамблея не только поддерживает социальную стабильность, но помогает формировать культуру ответственности и солидарности, развивает гражданское общество.

Для СОСПП это возможность продемонстрировать ответственность и активную позицию бизнеса в развитии Свердловской области, укрепить партнерские связи, реализовать совместные инициативы, направленные на поддержку тех, кто в этом нуждается.

Для региона — значимая помощь социальной сфере: от поддержки детских домов и медицинских учреждений до развития инклюзивного образования и спорта. Благодаря чему формируется позитивный имидж области как места, где власть и бизнес работают не только для развития экономики, но и ради общего блага.

R.: Чем Екатерининская Ассамблея отличается от других благотворительных мероприятий?

Д.П.: Одна из наших ключевых задач — изменение отношения к частной благотворительности. Мы привыкли, что обычно помощь оказывается от лица компаний или корпораций, но на Екатерининской Ассамблее средства вносятся из личных сбережений, а не бюджетов предприятий.

Нельзя недооценивать и эффект от проведения аукциона, на котором можно купить раритеты, вещи знаменитостей и произведения искусства. К таким торгам интерес гораздо выше. Сбору пожертвований способствует атмосфера праздника. Это создает положительный эмоциональный заряд, помощь другим начинает ассоциироваться с впечатлениями от встречи в кругу единомышленников.

Но главное отличие, я считаю, это системный подход и долгосрочная стратегия. Мы не просто собираем деньги, а тщательно отбираем проекты, которым действительно нужна помощь, и сопровождаем их развитие. Ассамблея строится на партнерстве и доверии: каждый участник понимает, куда идут средства и какой результат ожидается.

R.: Как Ассамблея изменилась за 15 лет?

Д.П.: Сначала это был скромный вечер для узкого круга, сейчас — крупное событие, участниками которого являются представители разных отраслей и социальных сфер. К нам приезжают гости из других регионов, бизнесмены из Челябинска, Казани и Москвы. Также за это время мы существенно увеличили количество благополучателей и масштабы проектов. При этом базовая идея сохранилась — объединение предпринимателей ради добрых целей.

R.: С 2020 года гранты получают несколько проектов. Почему было принято такое решение?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению Дмитрия Пумпянского Екатерининская Ассамблея формирует культуру ответственности и развивает гражданское общество

Фото: Предоставлено Екатерининской ассамблеей

Д.П.: 2020 год стал переломным из-за пандемии COVID-19, когда многие социальные группы оказались в зоне риска. Мы осознали, что поддержка должна стать более масштабной и адресной. Увеличение числа благополучателей — это ответ на новые вызовы и расширение социальной ответственности бизнеса. Это позволило оперативно помочь и медицинским учреждениям, и малым социальным предприятиям, и инициативам, связанным с профилактикой и поддержкой здоровья. Важно было показать, что бизнес готов адаптироваться и поддерживать в кризисных условиях.

Кроме того, успехи предыдущих лет подтвердили, что пожертвований может хватить сразу на несколько проектов. Все они проходят тройной фильтр: экспертный совет из числа профильных специалистов, попечительский совет Ассамблеи и рейтинговое голосование в совете СОСПП. По итогам этого рейтингового голосования составляется список финалистов конкурса, которые в порядковой последовательности получают финансирование: если собранные пожертвования превысят сумму, заявленную победившим проектом, оставшиеся средства будут переданы организациям, занявшим второе, третье и следующие места.

R.: Какое лицо у благотворительности сегодня?

Д.П.: Современная благотворительность — это прозрачность, эффективность и партнерство. Она перестала быть просто милосердием и превратилась в системный инструмент развития общества, перестала быть разовой акцией, а стала частью корпоративной культуры. Сегодня это про осознанный вклад, когда бизнес, государство и НКО работают совместно, строят долгосрочные программы и контролируют результат.

R.: Насколько бизнесмены вовлечены в Екатерининскую Ассамблею? Нужно ли им объяснять важность мероприятия?

Д.П.: Как я уже говорил, современные представители уральского предпринимательского сообщества достойно продолжают заложенные еще во времена Демидовых традиции меценатства. Уникальная концепция Ассамблеи привлекает внимание федеральных и региональных политиков, влиятельных бизнесменов и видных деятелей искусства. Число участников с каждым годом увеличивается, как и объемы собираемых средств. Если первый благотворительный вечер в 2011 году принес 2,5 млн руб., то аукцион 2024 года собрал более 210 млн руб.

Можно сказать, что это своего рода клуб добрых дел уральских предпринимателей. Важно объяснять, что благотворительность — это инвестиция в социальную стабильность и человеческий капитал, от которых зависит и бизнес. Во многом из-за этого инновационного подхода Екатерининская Ассамблея уже стала долгожданным мероприятием для всех представителей деловых кругов, которые неравнодушны к социальным проблемам и готовы протянуть руку помощи.

R.: Какой лот вам запомнился больше всего? Какой проект, на ваш взгляд, самый запоминающийся?

Д.П.: Один из самых ярких лотов — экскурсия по штаб-квартире Сбера в Москве и деловой завтрак с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Это сочетание эксклюзивности и практической ценности — возможность увидеть рабочие процессы изнутри и пообщаться напрямую с топ-менеджерами. Этот лот приобрели вскладчину несколько гостей вечера и спустя пару месяцев съездили в гости в штаб-квартиру Сбера, где нас встретил Герман Оскарович. Мы провели вместе весь день, смогли пообщаться, задать интересующие нас вопросы. Очень полезный и необычный лот.

Все проекты, которые стали благополучателями Ассамблеи, безусловно важны и нужны, и мы следим за судьбой каждого из них. Выделить какой-то один крайне сложно. Важна программа протезирования и реабилитации детей с особенностями физического развития, помощь новым территориям, «детям-бабочкам», недоношенным детям, людям с онкологией... Как среди них выбрать один?

R.: Насколько вы удовлетворены работой Екатерининской Ассамблеи?

Д.П.: Всегда есть пространство для роста. За 15 лет мы добились многого, но социальные вызовы меняются, и нужно быть гибкими и инициативными. Ассамблея уже стала заметным событием, которое улучшает жизнь многих людей и укрепляет региональный бизнес. Вместе с тем мы стремимся сделать мероприятие еще более масштабным, прозрачным и технологичным, чтобы повысить его эффективность и вовлеченность. Для меня важно, чтобы это было не просто красивое событие, а реальный драйвер перемен.

R.: Есть ли планы изменить формат мероприятия?

Д.П.: Екатерининская Ассамблея — это живой проект, который трансформируется. Растет и наш интерес, и интерес благотворительных организаций к нам. Специально искать фонды и предлагать им участвовать уже не требуется — работает сарафанное радио. Процесс выбора получателя гранта сложный и многоступенчатый. Мы умышленно сделали его таким, чтобы избежать ошибок.

Весной объявляется сбор заявок на рассмотрение. В этом году их было больше 70. Мы трепетно относимся к тому, чтобы эти проекты были работоспособны и интересны. Экспертная группа, в которую входят представители крупных благотворительных фондов, министерств региона, проводит проверку и отбирает примерно 10–20 финалистов. После этого члены Совета Союза промышленников и предпринимателей — 98 директоров крупнейших предприятий области — голосуют по всем проектам, но с учетом предложений экспертов и мнения Попечительского совета. Так, путем рейтингового голосования формируется итоговый список проектов.

Что для нас важно при выборе? Мы с настороженностью относимся к проектам, где фонд оплаты труда превышает помощь реальным людям. Не допускаем непроработанные проекты, когда явно видно, что смета недостоверна. Для нас важен бэкграунд фонда, его история, успешно реализуемые проекты, а также есть ли у фонда лицо. Неслучайно члены Союза выбирают фонды Евгения Миронова, Константина Хабенского, Юлии Пересильд.

Филантропия — это не мода. Мода — явление приходящее и уходящее. А благотворительности тысячи лет. Это стиль жизни скорее. Мы задумали Екатерининскую Ассамблею как нечто более важное, чем составные ее части: светский вечер, благотворительный аукцион. Это место, где собираются люди с одинаковыми интересами и ценностями, люди, увлеченные бизнесом, неравнодушные люди. Здесь они могут взглянуть друг другу в глаза, завязать полезные знакомства, могут приятно провести вечер или решить деловые вопросы. И, что самое главное, могут помочь реальным людям.

На мой взгляд, результат, который получается благодаря этому мероприятию, уникален: мы не можем найти в России другого такого благотворительного аукциона, где за четыре часа собиралась бы сумма в 200 млн руб. Екатерининская Ассамблея — самый эффективный вечер в стране. При этом мы не задаемся целью с каждым годом собирать все больше средств. Наша задача — помогать, а не ставить формальные рекорды.

В завершение хочу сказать: на протяжении 15 лет каждый год мы убеждаемся, что добро побеждает любые преграды и невзгоды, а вместе мы можем сделать мир лучше.

