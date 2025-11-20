Экс-глава Передовой инженерной школы ТГУ Михаил Писарев стал руководителем ИжГТУ

Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с новым ректором Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова (ИжГТУ) Михаилом Писаревым. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: пресс-служба ИжГТУ

«От того, как работает университет, во многом зависит будущее наших предприятий, экономики, а значит и будущее наших жителей, — сказал Александр Бречалов. — В Удмуртии исторически сильные инженерные компетенции, важно их сохранить и преумножить. Научные разработки должны внедряться на наших заводах, создавать новые технологии и стартапы».

К выполнению этих задач Михаил Писарев приступает, имея за плечами солидный опыт управленческой работы в сфере высшего образования и технологического развития. У нового руководителя ИжГТУ высшее техническое образование в области фундаментальной радиофизики и физической электроники, а также нефтяного инжиниринга. До назначения в ИжГТУ он возглавлял Передовую инженерную школу и направление технологического развития Тюменского государственного университета, а также занимал позицию эксперта в «Газпромнефть НТЦ».

С 2021 года и. о. ректора был доцент, кандидат технических наук Александр Губерт.

Анастасия Лопатина