В Перми судебный пристав обвинен в незаконной передаче компьютерной информации

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении врио начальника подразделения — старшего судебного пристава исполнителя отдела судебных приставов по Свердловскому району Перми. Как сообщает следственное управление, ей инкриминируется сбор и передача компьютерной информации, содержащей персональные данные, совершенных лицом с использованием своего служебного положения (п. «г» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемая на рабочем месте осуществила вход в ведомственную базу данных, где скопировала информацию об исполнительных производствах и персональные данные должников и взыскателей. В дальнейшем она передала полученные сведения третьим лицам через мессенджер. Уголовное дело возбуждено по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю и отдела собственной безопасности ГУФССП России по региону.

В кабинете обвиняемой проведены обыски, изъята документация, электронные носители информации и другие предметы, интересующие следствие. Женщина дала признательные показания. На период расследования обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщает Properm.ru, речь идет о сотруднице ФССП Надежде Шабуниной.