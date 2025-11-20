В Красноярском крае принят закон об эвтаназии бездомных животных

Депутаты заксобрания Красноярского края во втором окончательном чтении приняли закон «О регулировании отдельных отношений в области обращения с животными» на территории региона. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года. В поддержку инициативы высказались 38 депутатов, один воздержался.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», в первом чтении законопроект был принят в декабре 2024 года. Он дает право умерщвлять безнадзорных животных, которые проявляют агрессию и нападают на людей.

Согласно документу, под немотивированной считается «агрессия, повлекшая причинение вреда другим животным или жизни и здоровью, имуществу человека, либо непосредственную угрозу его причинения, не спровоцированная действиями других животных или действиями человека».

Александра Стрелкова