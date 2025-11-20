В Астрахани суд оштрафовал гендиректора УК на 200 тыс. за небезопасные услуги

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор гендиректору управляющей компании по уголовному делу об оказании небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурант ненадлежащим образом организовал обслуживание многоквартирного дома по ул. Ленина в Астрахани. Так, с декабря 2023 года по декабрь 2024 года в нежилом помещении здания обрушилась плита перекрытия, разрушилась несущая кирпичная перегородка, появилось большое количество трещин и прогибов в подвале, который неоднократно затапливался.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. По решению суда фигурант получил штраф в 200 тыс. руб.

Павел Фролов