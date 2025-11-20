ЗМЗ вновь оштрафовали из-за ущерба почвам от полигона в Балахнинском округе

Росприроднадзор провел плановую проверку полигона промышленных отходов Заволжского моторного завода (ПАО «ЗМЗ») в Балахнинском округе Нижегородской области и вновь выявил нарушения. Юридическое и должностное лицо оштрафовали за них на 450 тыс. руб., сообщили в территориальном управлении ведомства 20 ноября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарушения от деятельности полигона ЗМЗ в Балахнинском округе выявляют уже не первый раз

Фото: Росприроднадзор Нарушения от деятельности полигона ЗМЗ в Балахнинском округе выявляют уже не первый раз

Фото: Росприроднадзор

На полигоне площадью более 199 тыс. кв. м проводят захоронение твердых и жидких промышленных отходов. При анализе почвы специалисты выявили превышение концентраций загрязняющих веществ по ряду показателей, включая нефтепродукты, свинец, медь, ртуть, цинк и марганец. «Данный факт говорит о том, что ПАО «ЗМЗ» в нарушение требований Земельного кодекса не проводит мероприятия по защите земель и охране почв от загрязнения и иного негативного воздействия»,— говорится в сообщении ведомства.

Предприятию вынесли предписание об устранении нарушения в срок до мая 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году ЗМЗ перечислил более 1,1 млн руб. в бюджет Балахнинского округа за ущерб почвам от деятельности полигона, выявленный в 2023 году. Юридическое и должностное лицо тогда также оштрафовали на 450 тыс. руб.

Галина Шамберина