В Польше предложили использовать ИИ и дроны для охраны железных дорог

В Польше обсуждают идею использовать беспилотники для проверки железных дорог перед прохождением поездов. Также рассматривается применение искусственного интеллекта для поиска повреждений на путях. Об этом сообщил представитель крупнейшей железнодорожной компании Польши PKP изданию Money.pl.

В компании отметили, что быстро создать такую систему охраны не получится. В качестве другой меры предлагается запускать дежурные локомотивы. Они будут выезжать утром и проверять пути на наличие повреждений, добавил собеседник издания. В Польше уже начали усиливать меры безопасности на железных дорогах — станции патрулируют подразделения войск территориальной обороны.

16 ноября примерно в 100 км к юго-востоку от Варшавы были повреждены железнодорожные пути. Национальная прокуратура Польши заочно предъявила обвинение двум гражданам Украины. По версии польских властей, Александр К. и Евгений И. использовали взрывное устройство. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.