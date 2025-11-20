Прокуратура проверяет содержание животных в передвижном зоопарке в Уфе

Прокуратура Советского района Уфы проводит проверку информации о ненадлежащих условиях содержания хищников в ныне закрытом зоопарке «Саванна», сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Информацию об антисанитарных условиях, в которых пребывают животные, ведомство обнаружило в интернете. Действиям владельца бывшего зоопарка, в том числе в части земельных правоотношений, будет дана оценка, отметили в прокуратуре.

Передвижной зоопарк «Саванна» на улице Менделеева был закрыт в 2022 году. Тогда же арбитражный суд Башкирии обязал владельца освободить участок.

Майя Иванова