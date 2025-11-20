Зарубежные СМИ: С каким сопротивлением может встретиться мирный план по Украине?

Сокращение численности армии вдвое, отказ от вступления в НАТО, некоторых видов оружия и Донбасса — все это входит в число новых предложений США по окончанию украинского конфликта, узнали СМИ. По данным изданий, этот мирный план пока находится на стадии разработки, в нем принимала участие группа действующих и бывших российских и американских чиновников. Документ состоит из 28 пунктов. Среди них заморозка линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, передача России полного контроля над некоторыми территориями, а также сворачивание помощи США и признание русского языка государственным. Кроме того, как пишет Axios, Соединенные Штаты и другие страны признают Крым и Донбасс законными российскими территориями. Украину, по данным издания, об этом просить не будут. В обмен на эти уступки США предлагают Украине и Европе гарантии безопасности. Но какие именно, неясно. Украинских и европейских чиновников ошеломил новый мирный план США, пишет Politico со ссылкой на источники. С каким сопротивлением может встретиться документ? И к чему приведет эта реакция? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер — по данным The Wall Street Journal, именно они были авторами плана по урегулированию. А консультировал их – спецпредставитель России Кирилл Дмитриев, когда приезжал в США в конце октября. Издание добавляет: масштабный документ напоминает план по Газе, который похожим образом продвигали к согласованию, оказывая давление на всех участников конфликта.

Телеканал NBC уточняет: работа велась тайно последние несколько недель, Трамп одобрил предложения, но о завершении плана пока говорить рано. Впрочем, без существенных изменений Украина не даст своего согласия, пишет Financial Times. Один из источников издания заметил: Вашингтон оказывает давление на Москву, чтобы она сформулировала свои реалистичные ожидания, и наконец-то можно было бы приступить к диалогу. The Washington Post тоже сообщает о давлении США, но уже на Владимира Зеленского. Он ослаблен коррупционным скандалом на Украине, боевые действия изнуряют, и это сочетание оставит ему мало доступных ходов.

Впрочем, вечером 19 ноября Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале пост о визите в Турцию. Среди прочего он заявил, что Украина с начала 2025года поддерживает любое сильное и справедливое предложение американского президента, чтобы положить конец конфликту. И только Трамп и США обладают достаточной силой, чтобы это случилось, написал Зеленский. Несмотря на это, украинских и европейских чиновников шокировал мирный план, утверждает Politico. Тревогу вызывают неопределенности, например, о роли НАТО и любые территориальные вопросы. В Европе опасаются, что Вашингтон склоняется к Москве и готов пойти на уступки ради того, чтобы конфликт как можно скорее закончился. А это может создать тревожный прецедент.