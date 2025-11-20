В Волгограде ужесточили приговор экс-директору службы спасения за взятки

Прокуратура добилась более жесткого наказания бывшему директору ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» Александру Романенко по уголовному делу о взяточничестве (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Центральный районный суд Волгограда 11 февраля этого года признал Александра Романенко виновным в совершении трех эпизодов преступления. Он получил штраф в 500 тыс. руб.

Как выяснилось в суде, в апреле прошлого года начальники районных поисково-спасательных подразделений передали Александру Романенко взятки на общую сумму свыше 150 тыс. руб. Взамен от него требовалось попустительство по службе, непроведение проверок и непринятие мер дисциплинарного характера.

Прокуратура не согласилась с приговором суда первой инстанции и обжаловала его в апелляционном и кассационном порядке. Волгоградский областной суд при повторном апелляционном рассмотрении поддержал доводы надзорного ведомства и постановил отправить Александра Романенко в исправительную колонию общего режима на 2,5 года. Также ему запрещено в течение 2,5 года занимать определенные должности. Приговор вступил в законную силу.

Павел Фролов