Появившаяся накануне информация о подготовленном российско-американском плане урегулирования конфликта на Украине вызвала оживленную реакцию в мировой прессе. Обозреватели задаются вопросом, согласятся ли все стороны конфликта с положениями плана, и кто больше выиграет от его реализации.

Фото: Susana Vera / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский и испанский политик Франсина Арменголь

Мирный план США и России заставит Украину уступить территорию и сократить армию

Предложение из 28 пунктов, подготовленное без участия Украины, отражает максималистские требования, которые Кремль выдвигал на протяжении всей войны и которые Украина давно осуждала как равносильные капитуляции. Это еще одна попытка администрации Трампа оживить зашедшие в тупик переговоры по урегулированию почти четырехлетней войны. Однако некоторые украинские комментаторы также расценили это предложение как попытку России добиться от Украины уступок, пока правительство президента Владимира Зеленского ослаблено коррупционным скандалом на высоком уровне, который может отвратить союзников от оказания помощи. Киев также испытывает растущее давление на поле боя, поскольку силы Москвы добиваются успехов на фоне истощенной украинской армии.

Ужасное американо-российское предложение по прекращению войны на Украине

Эти требования далеки от реальности. Украинцы считают большинство из них неприемлемым предложением. (Украинские.— “Ъ”) вооруженные силы в последнее время подвергались серьезным ударам на поле боя, но Россия не достигла серьезного оперативного прорыва с 2022 года. Военные аналитики не считают, что положение Украины настолько отчаянное, чтобы господину Зеленскому пришлось соглашаться на столь суровые условия. Неясно, какова цель подготовки такого плана, кроме стремления поставить господина Зеленского в неловкое положение в момент его слабости. Как опасаются источники, близкие к администрации президента Украины, выбор времени может указывать на то, что некоторые в Америки хотят использовать коррупционный кризис (на Украине.— “Ъ”), чтобы подтолкнуть Украину к чрезмерным уступкам.

Неофициальная инициатива Уиткоффа по поводу Украины встревожила союзников

Американские союзники и украинские официальные лица в среду судорожно пытались понять условия мирного предложения администрации Трампа по Украине. Как опасаются многие, оно может означать, что в стремлении спешно остановить боевые действия США готовы уступить требованиям России. Добиваясь ясности, европейские и американские официальные лица заявили, что многие аспекты плана не окончательны, включая роль НАТО и возможные территориальные уступки Украины России. Украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда план Уиткоффа стал достоянием общественности. И это неприятное ощущение было особенно острым, поскольку они чувствовали, что Трамп наконец начал осознавать неискренность Путина в достижении урегулирования.

У секретного плана Трампа для России и Украины есть один огромный недостаток

Главный вопрос заключается в том, выдержат ли эти предложения столкновение с реальностью. Есть веские основания для скептицизма. Пока неясно, отказались ли обе стороны от идеи, что продолжение войны — в надежде захватить или вернуть территории, изменить военный баланс и заключить мирное соглашение на более выгодных условиях в будущем — представляет собой более выгодный вариант, чем сесть за стол переговоров и уступить оппоненту сейчас. Когда обе воюющие стороны считают войну, которую они ведут, экзистенциальной, тогда иностранный посредник, даже такой могущественный, как США, может мало что сделать.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик