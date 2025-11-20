Условный срок получила экс-глава КУМИ Тулуна за мошенничество с квартирами

Тулунский городской суд вынес приговор в отношении экс-председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Тулуна (Иркутская область). Ее признали виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона. Источники «Ъ-Сибирь» уточнили, что речь идет о Марине Мироновой. Подсудимой назначили четыре года условно с испытательным сроком на аналогичный период.

По версии следствия, в период с 2020-го по 2021 год фигурантка дела в сговоре с должностным лицом администрации Тулуна подбирала пустующие муниципальные квартиры для формального заселения подставными лицами. Затем, считают правоохранители, соучастники предоставляли фиктивные документы в суд и обращались в минстрой региона, чтобы оформить недвижимость на других участников преступной группы за якобы утраченное ими при наводнении жилье.

Таким образом, злоумышленники переоформили две однокомнатные квартиры в микрорайоне Угольщиков. Ущерб администрации города следствием оценивается более чем в 3,5 млн руб.

Свою вину Марина Миронова признала и заключила досудебное соглашение. В отношении ее соучастников уголовные дела выделены в отдельное производство.

Александра Стрелкова