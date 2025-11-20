Ваш личный помощник на дороге: почему владельцы OMODA C7 чувствуют себя в полной безопасности

Круглосуточная программа поддержки от бренда превращает любой форс-мажор в решаемую задачу, обеспечивая спокойствие в режиме 24/7.

Когда вы приобретаете автомобиль, вы покупаете не просто набор опций и мощность под капотом. Вы приобретаете свободу, эмоции от вождения и уверенность в завтрашнем дне. Но что происходит, когда этот завтрашний день преподносит сюрприз? Закончилось топливо в незнакомом месте или просто нужен совет профессионала? Для владельцев флагманского кроссовера OMODA C7 эти вопросы уже решены. Бренд представляет специализированную круглосуточную программу поддержки, которая выступает вашим личным ассистентом на дороге жизни.

Один звонок – решение любой проблемы

В основе программы – простая и гениальная идея: между вами и решением любой дорожной проблемы должен быть всего один звонок. По круглосуточному телефону горячей линии вам доступна комплексная помощь, которая покрывает весь спектр возможных ситуаций:

Техническая помощь на месте. Мастера сервиса готовы в любое время суток выехать для запуска двигателя, замены колеса, вскрытия заблокированных дверей или мелкого ремонта.

Доставка топлива. Неожиданно загорелась лампочка резерва? Не беда. Вам бесплатно доставят до 20 литров топлива, чтобы вы могли добраться до ближайшей АЗС. Оплатить нужно будет только горючее по чеку.

Эвакуация и хранение. Если проблему не устранить на месте, автомобиль оперативно эвакуируют к дилеру и обеспечат его бесплатное хранение сроком до четырех суток.

Забота, которая выходит за рамки механики

По-настоящему премиальный сервис отличает внимание к неочевидным, но критически важным деталям. OMODA понимает, что сложности на дороге бывают не только техническими. Поэтому программа включает в себя уникальные для массового рынка опции:

Юридическая поддержка. В сложной ситуации, связанной с ДТП или страховыми вопросами, вы можете получить консультацию автоюриста.

Сервис «Трезвый водитель». Эта опция – воплощение заботы о вашей безопасности и ответственности. По вашему запросу автомобиль будет эвакуирован в нужную точку. А при наличии расширенной страховки к вам приедет водитель, который безопасно доставит и вас, и ваш автомобиль домой.

Уверенность, которую выбирают тысячи

Выбирая OMODA C7, вы получаете не просто стильный и технологичный кроссовер, а целую экосистему заботы, которая гарантирует спокойствие и уверенность в любых дорожных сценариях.

Ваше путешествие должно быть безупречным. С OMODA C7 оно таким и будет.

Узнайте все детали программы помощи на дорогах в «Сатурн-Р-Авто» и ощутите новый уровень владения автомобилем!

Телефон: +7 (342) 250-70-00.

Адрес: г. Пермь, ул. Спешилова, 104а.

Станьте частью сообщества уверенных водителей:

Официальный сайт: clck.ru/3Pmavf

Telegram-канал: https://t.me/omoda_jaecoo_perm

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/omoda_jaecoo_perm

OMODA C7. Безупречный стиль. Абсолютная уверенность.

ООО "Сатурн-Р-АВТО"