Гагинский экс-чиновник не смог оспорить увольнение по утрате доверия

Бывший начальник Большеаратского территориального отдела администрации Гагинского округа Нижегородской области Илья Атопшев не смог оспорить увольнение по утрате доверия. Об этом сообщили в Перевозском межрайонном суде.

По материалам дела, Илья Атопшев работал на указанной должности с ноября 2022 года. В июле-августе 2025 года в отношении него провели проверку соблюдения антикоррупционного законодательства и выявили нарушения, которые послужили причиной увольнения.

Уволенный чиновник пытался восстановиться на работе через суд, однако ему было отказано в иске. Решение в силу пока не вступило. Добавим, новым начальником терротдела в октябре назначен Владимир Баранов.

Галина Шамберина