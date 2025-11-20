40% зарегистрированных ИП Удмуртии принадлежат женщинам

В Удмуртии 40% зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) — женщины, сообщил премьер-министр республики Роман Ефимов в Telegram. За год их число увеличилось на 3,5 тыс. и составило 21,4 тыс. человек.

Фото: Роман Ефимов, Telegram

Чаще всего ИП выбирают производство одежды, образовательную деятельность, социальные услуги, а также работают в сферах красоты и здоровья. Кроме того, они производят изделия из пластмассы, бытовую химию, занимаются металлообработкой и разработкой программного обеспечения.

Анастасия Лопатина