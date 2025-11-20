УЗПМ запускает производство высокочистого хлорида натрия для различных отраслей промышленности

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд» – презентовал на 28-й Международной выставке «Химия-2025» новое направление деятельности: производство высокочистых солей (хлоридов натрия). Линейка включает специализированные продукты для различных отраслей промышленности и коммунального хозяйства.

Для производства специализированных солей УЗПМ использует собственную сырьевую базу – подземное месторождение минеральных солей. Научный центр предприятия совместно с профильными институтами разработал технологию глубокой очистки сырья, что позволило наладить выпуск сразу нескольких продуктов: хлорида натрия «Экстра» для пищевой и фармацевтической промышленности, таблетированной соли для систем водоподготовки и особо чистой соли для электролизных процессов.

Соль «Экстра» с содержанием основного вещества не менее 99,7% соответствует требованиям пищевых, фармацевтических и химических производств. Однородная гранулометрия и минимальное содержание примесей обеспечивают стабильность технологических процессов на предприятиях-потребителях. Продукт востребован производителями продуктов питания, лекарственных препаратов и косметических средств.

Таблетированная соль разработана для автоматических систем водоподготовки и умягчения воды. Прессованные таблетки растворяются с постоянной скоростью, не образуют пыли и сохраняют форму при длительном хранении. Стандартизированный размер таблеток обеспечивает бесперебойную работу дозирующего оборудования на промышленных предприятиях и объектах ЖКХ.

Хлорид натрия для электролиза – особо чистая соль, созданная с учетом строгих требований современных электролизеров. Продукт производится методом вакуумного выпаривания природных рассолов, что обеспечивает чистоту, необходимую для получения хлора и каустической соды на химических предприятиях. Использование этой соли сокращает образование шлама в электролизерах в пять раз, снижает затраты на подготовку рассола на 74% и уменьшает содержание сульфат-ионов на 30%. УЗПМ выпускает три фракции гранулометрического состава для различных типов промышленного оборудования.

Разработка технологий производства велась в сотрудничестве с ведущими научными институтами, которые обеспечили методологическое сопровождение процессов очистки и создание системы контроля качества. Многоступенчатое тестирование охватывает все этапы – от анализа исходного рассола до проверки готовых партий. Продукция поставляется в мешках по 25–50 кг для розничных и мелкооптовых покупателей и в биг-бэгах по 1000 кг для промышленных заказчиков.

«Производство специализированных солей – логичный этап развития предприятия. Накопленный опыт работы с хлоридами и наличие собственной сырьевой базы позволили освоить выпуск продукции для смежных отраслей. Если противогололедные материалы востребованы преимущественно в зимний период, то высокочистые соли обеспечивают круглогодичные поставки. Это дополнение к основному ассортименту открывает новые возможности для долгосрочного сотрудничества с предприятиями различных отраслей промышленности», – отметил генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв.

ООО «УЗПМ»