Глава СКР запросил доклад о ходе расследования дела об избиении ребенка в школе
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщает СКР.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
В ведомстве уточняют, что в СМИ опубликована информация об избиении школьника подростком в общеобразовательном учреждении Новотроицка. Присутствующие дети снимали происходящее на видео.
По данному факту возбуждено уголовное дело следственными органами СКР по Оренбуржью.