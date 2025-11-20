Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава СКР запросил доклад о ходе расследования дела об избиении ребенка в школе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщает СКР.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в СМИ опубликована информация об избиении школьника подростком в общеобразовательном учреждении Новотроицка. Присутствующие дети снимали происходящее на видео.

По данному факту возбуждено уголовное дело следственными органами СКР по Оренбуржью.

Руфия Кутляева