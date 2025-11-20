Саратовская область представила инвестпотенциал бизнес-сообществу из Индии

В ходе видеоконференции АО «Корпорация развития Саратовской области» ознакомило представителей индийского делового сообщества с конкретными возможностями для реализации инвестпроектов в регионе. Директор организации Александр Храпугин заявил о заинтересованности Саратовской области в работе с партнерами из Индии.

В рамках состоявшейся видеоконференции индийскому бизнес-сообществу раскрыли информацию об инвестиционных проектах в сферах переработки сельхозпродукции, логистики, туризма и промышленности. Их проинформировали о мерах господдержки, которыми могут воспользоваться иностранные инвесторы.

Господин Храпугин указал на готовность Саратовской области предложить инвесторам из Индии поддержку по принципу «единого окна» на безвозмездной основе. К мероприятию присоединились представители более 10 индийских компаний, работающих, в частности, в сферах фармацевтики, пищевой промышленности, логистики и возобновляемой энергетики.

Павел Фролов